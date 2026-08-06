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Havsa'da anız yangını: 1500 dekar zarar

Havsa'da anız yangını: 1500 dekar zarar
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Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kuzucu ve Şerbettar köyü yakınlarındaki, ilk belirlemelere göre bir kuşun elektrik teline temas etmesi sonucu anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne, Havsa ve Uzunköprü belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köylüler de traktörler ve köy su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Söndürme çalışmalarını Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş ve Havsa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Metin Kuru da bölgede takip etti.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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