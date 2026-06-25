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Edirne'de İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Edirne'de İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Edirne'de düzenlenen toplantıda, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, iş yeri hekimi uygulaması ve iş kazalarının önlenmesi konuları ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik bilgilendirme toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi.

Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği alanında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, yaptığı konuşmada, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları kapsadığını söyledi.

Kanun kapsamında iş yeri hekimi uygulamasının önemine değinen Subaşı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının kurumlardaki sorumluluklarının artırılması gerektiğini belirtti.

Tedbirlerin çoğu zaman olaylar yaşandıktan sonra alındığını ifade eden Subaşı, "Bu kanun, 'Testinin kırılmasını önleyecek tedbirleri almamız gerekir.' diyor. İş güvenliği tedbirleri buna benziyor. İş kazalarının yaşanmaması için mevzuatın gereklerini ne kadar yerine getirirsek, can kaybı ve engellilik durumlarının önüne o kadar geçebiliriz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan da kanunun kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini kapsadığını ifade etti.

81 ilde düzenlenecek toplantıları yalnızca bilgilendirme faaliyeti olarak görmediklerini belirten Taylan, "İhtiyaçları dinlemeyi, tereddütleri gidermeyi ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma fırsatı olarak görüyoruz." dedi.

Kamu kurumlarının sahip olduğu geniş insan kaynağı, hizmet çeşitliliği ve yaygın teşkilat yapısıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Taylan, bu alanda yapılacak çalışmaların özel sektöre de öncülük edeceğini kaydetti.

Toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcıları Eylül Aydın Kutlu ile Hande Seray Tuncay ve çalışma uzmanı Ali Rıza Ergun sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, kaymakamlar, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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