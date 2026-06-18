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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret

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Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü ve öğretmen, Tarım İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek hükümlülerin tarım ve hayvancılık alanında eğitim, üretim ve istihdamına yönelik projeleri değerlendirdi. Ayrıca İl Müdürü Köse, Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin ve Öğretmen Pınar Banya Baş, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdürü İslam Köse ile gerçekleştirilen görüşmede, denetimli serbestlik kapsamında bulunan ve topluma yeniden kazandırılması hedeflenen hükümlülere yönelik tarım ve hayvancılık alanlarında yürütülebilecek eğitim, üretim ve istihdam odaklı proje imkanları değerlendirildi.

Toplantıda, İl Müdürlüğü Proje Birimi personeliyle bir araya gelinerek hükümlülerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, üretime katılımlarının artırılması ve istihdam olanaklarının güçlendirilmesine yönelik hibe programları ve proje fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaların da ele alındığı görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Öte yandan İl Müdürü İslam Köse, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette, gazilerin ülkeye yaptığı fedakarlıklar ve toplumsal hayattaki yeri üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Köse, misafirperverliklerinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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