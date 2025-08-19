Edirne'de Eğitim ve Sağlık Alanında Ziyaretler ve Temizlik Çalışmaları

Edirne'de Eğitim ve Sağlık Alanında Ziyaretler ve Temizlik Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti. Ayrıca, okul çevrelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, sağlık personelini ziyaret ederek başarılar diledi. Serhad Birlik Kooperatifi ise mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ziyarette Sarıca'ya görevinde başarı diledi.

Üniversite ile başsavcılık arasındaki mevcut işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik temennilerin de dile getirildiği ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da hazır bulundu.

Okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Edirne'de okul çevreleri yeni eğitim dönemine hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında okul bahçesi ve çevresinde ot biçme, genel temizlik, bakım ve düzenleme yapılarak öğrenciler için daha güvenli ve sağlıklı bir ortam hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kentteki tüm okullarda bu çalışmaları gerçekleştireceklerini belirterek, "Şehrimiz genelinde devam eden temizlik seferberliğine okul çevrelerini de ekledik. Artık okul çevrelerimiz de daha kapsamlı şekilde temizlenecek ve düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Köken'den sağlıkçılara ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, sağlık personelini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret eden Köken, sağlık personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köken, fedakarca çalışan sağlık personellerine başarı diledi.

Serhad Birlik Kooperatifi'nden muhtarlara ziyaret

Serhad Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Kooperatiften yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde mahallelerin ulaşım konusundaki mevcut durumu değerlendirildi, muhtarların talepleri, önerileri ve karşılaştıkları sorunlar ele alındı.

Kooperatif üyelerinin kurum ve kuruluşlara ziyaretleri devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İBB soruşturmasında tutuklanan CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı

Ünlü oyuncudan ablasının düğününde horon şov
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.