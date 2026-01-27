Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nu ziyaret ederek eğitim konularında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Öztürk, 'Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda önemli bir sunum yaptı ve plaketle ödüllendirildi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, eğitim alanında kente değer katacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksal, Alireisoğlu'na yeni görevinde başarı diledi.

Prof. Dr. Öztürk "Tıp ve Kültür - Sanat Sempozyumu"na katıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Sağlık Bakanlığı ortaklığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun bilim kurulunda yer aldı.

Öztürk, "İnsanın Özü: Sağlık, Kültür ve Sanat" temasıyla düzenlenen sempozyumda "Türk ve Batı Kültüründe Müzik Terapi" konulu bir sunum da gerçekleştirdi.

Program sonunda Öztürk'e, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Yasin Erkoç tarafından plaket ve belge takdim edildi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da Trakya Üniversitesinin kültürel alandaki konumuna katkı sağlaması dolayısıyla Öztürk'ü tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.






