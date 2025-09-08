Edirne'de Denetim ve CHP'nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, bağlı kuruluşlarda denetimlerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kuruluşlarda incelemede bulunan Tohumcu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohumcu, kurum içi denetimlerin hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Denetimlerin süreceğini aktaran Tohumcu,"Kamu hizmetlerinin yürütülmesi adına daha sık istişareler yapılıp görülen bir eksiklik olması durumunda ivedilikle çözüm sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Zabıta ekipleri kantin denetimlerine başladı

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okullarda kantin denetimlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri denetleniyor.

Gıda mühendisi, veteriner hekim ve zabıta personelinin katılımıyla kantinlerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat tarifeleri ve mevzuata uygunluk inceleniyor.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

CHP'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gencan, mesajında CHP'nin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal tarafından 1923 yılında kurulduğunu anımsattı.

Partinin misyonunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi" sözleri olduğunu ifade eden Gencan, "Partimiz, ulusal kurtuluş mücadelesinin içinden doğmuş, Cumhuriyet'i kurmuş ve demokrasiyi bu topraklarda yeşertmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin halkın iradesini, adaleti ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğini ifade eden Gencan CHP'yi iktidara taşıma sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti.

Gencan, halkın iradesinin engellenemeyeceğini, demokrasi yolundaki yürüyüşlerinin durdurulmayacağını ifade etti.

Taybıllı da CHP'nin kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını dile getirdi.

CHP'nin her zaman halkın iradesini esas aldığını belirten Taybıllı, "Unutulmasın ki, CHP'nin kapıları hiçbir zaman kapatılamaz, Atatürk'ün emaneti olan bu baba evi halkımızın evidir ve öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.