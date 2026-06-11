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Edirne'de bölge idare mahkemesi kuruldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulduğunu ve yargı çevresinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale illerini kapsadığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulduğunu bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, mahkemelerdeki iş yükünü göz önünde bulundurarak yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulmasına karar verildiği bilgisini paylaşan Gürlek, şunları kaydetti:

"Edirne Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresini Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirledik. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Alınan kararın milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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