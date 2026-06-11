20 katlı binada yangın paniği! Vatandaşlar panikle sokağa döküldü
Kayseri'de 20 katlı bir binada çalan yangın alarmı paniğe neden oldu. Alarmın ardından bina sakinleri kendilerini sokağa atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın tespit edilmezken, sensörün üçüncü kez yanlış alarm vermesi bina sakinlerinin tepkisini çekti.
- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 katlı bir apartmanda yangın alarmı çaldı, bina sakinleri sokağa çıktı.
- Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi, yapılan kontrollerde yangın veya olumsuz durum tespit edilmedi.
- Apartman sakinleri, yangın alarmının daha önce de iki kez yanlış alarm verdiğini belirtti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 20 katlı bir apartmanda çalan yangın alarmı kısa süreli paniğe neden oldu. Alarm seslerini duyan bina sakinleri apar topar dışarı çıkarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Olay, Sahabiye Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan 20 katlı binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle devreye giren yangın alarmı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Binada yaşayan vatandaşlar da alarmın çalmasıyla birlikte tedbir amaçlı sokağa çıktı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binanın farklı noktalarında detaylı inceleme yaptı.
YANGIN ÇIKMADI
Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda binada herhangi bir yangın veya olumsuz durum tespit edilmedi. Durumun bina sakinlerine bildirilmesinin ardından vatandaşlar rahat bir nefes alarak yeniden evlerine döndü.
"BU ÜÇÜNCÜ KEZ OLUYOR"
Yangın sensörünün daha önce de iki kez yanlış alarm verdiğini belirten apartman sakinleri duruma tepki gösterdi. Bir apartman sakini, alarmın çalmasıyla birlikte tüm bina sakinlerinin aşağı indiğini belirterek, "Bu yangın alarmının çaldığı üçüncü kez. Yangın yok ama alarm veriyor. İtfaiye ekipleri geliyor, kontrol ediyor fakat herhangi bir yangın çıkmıyor. Bu kez neden çaldığını da bilmiyoruz" dedi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.