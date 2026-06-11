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Yakın dostlar Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci de gözaltına alındı

Yakın dostlar Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci de gözaltına alındı
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile yakın dostu Selin Ciğerci de yer aldı. Daha önce yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle tutuklanan ve 43 gün cezaevinde kalan Durmaz'ın yeniden adli sürecin odağına yerleşmesi dikkat çekti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci de yer alıyor.
  • Kerimcan Durmaz daha önce yasa dışı bahis soruşturmasından 1 yıl 8 ay hapis cezası almış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve yakın dostu Selin Ciğerci de yer aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

KERİMCAN DURMAZ YENİDEN SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin yanı sıra Kerimcan Durmaz da yer aldı.

Durmaz'ın adı daha önce de kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya fenomeni hakkında, yasa dışı bahis reklamlarına teşvik ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Durmaz 8 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

43 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Yaklaşık 43 gün cezaevinde kalan Kerimcan Durmaz, 20 Şubat 2025 tarihinde tahliye edilmişti.

Mahkeme, Durmaz hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vermişti.

SELİN CİĞERCİ O DÖNEMDE ARKADAŞINA DESTEK OLMUŞTU

Kerimcan Durmaz'ın tutuklanmasının ardından en büyük desteği yakın dostu Selin Ciğerci vermişti.

Ciğerci, Durmaz'ın ailesini ziyaret etmiş ve yaptığı açıklamada arkadaşının yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgisinin olmadığını savunmuştu. Gözyaşları içinde açıklama yapan Ciğerci, adaletin yerini bulacağına inandığını söylemişti.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER:

  • 1. Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)
  • 2. Tolga ÇAM (Modacı)
  • 3. Ferhan KAYA (Borsacı)
  • 4. Murat SAYGI (Yönetmen)
  • 5. Enis Ahmet ONAT (Fashion Tv Sahibi)
  • 6. Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)
  • 7. Emre TARİ (İş insanı)
  • 8. Hasan VATAN (Vatan Bilgisayar Sahibi)
  • 9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)
  • 10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)
  • 11. Beren SAAT (Oyuncu)
  • 12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)
  • 13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)
  • 14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
  • 15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)
  • 16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)
  • 17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)
  • 18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)
  • 19. Enis ARIKAN (Oyuncu)
  • 20. Rafet Eren YORULMAZER (Mimar)(BURSA)
  • 21. Ali Efe BEZCİ (İş insanı) - (ANKARA)
  • 22. Selin CİĞERCİ (İnternet Fenomeni ve Şarkıcı) - (İZMİR)
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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