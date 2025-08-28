Edirne'de Berber: Tıraş Olurken Oyun Havası Eşliğinde Dans

Edirne'nin Havsa ilçesinde müşterilerini oyun havası eşliğinde danslarıyla tıraş eden 46 yaşındaki berber Kasım Ceylan, ilçeye neşe saçıyor.

23 Kasım Caddesi'ndeki dükkanında 30 yıldır berberlik yapan Ceylan, müşterileriyle önce dertleşiyor, ardından müzik eşliğinde dans ederek türkü söylüyor.

Tıraşa kısa aralar vererek oyun havası açan Ceylan'a çoğu zaman müşterileri de eşlik ediyor. Bu anları sosyal medyada paylaşan Ceylan, kısa sürede geniş kitleye ulaştı.

"İnsanları güldürebiliyorsak ne mutlu bize"

Ceylan, AA muhabirine, kendisini müziğe ve mesleğine adadığını söyledi.

Müşterilerine dükkana geldiklerinde oyun havası açtığını belirten Ceylan, "Biz Trakyalıyız, oynamayı çok severiz. Sosyal medyada da bir kitle sahibi olduk. Müşterilerimiz geliyor, 'Kasım neden oyun havası açmıyorsun?' diyorlar. Açıyoruz, başlıyoruz oynamaya. İnsanları güldürebiliyorsak, yüzlerinde bir tebessüm yaratabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

"Terapi şeklinde, rahatlamak için oynuyoruz"

Ceylan, sosyal medyada paylaştığı videoların çevresi tarafından beğeniyle izlendiğini dile getirdi.

İşini severek yaptığını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bir terapi şeklinde, rahatlamak için oynuyoruz. Tıraşa ara veriyoruz. Benimle birlikte müşteri de kalkıyor oynamaya. Parayı kaybet ama neşeyi kaybetme. Biz 10 kardeşiz. Varlığı da yokluğu da biliyorum. Ertesi güne çıkacağımızın garantisi yok.

İnsanlarımıza neşe kaynağı oluyoruz. Sevenimiz var, çok şükür. Severek yaparım işimi. Müşterilerimle bir bütünüz. Başkasına anlatamadıklarını bana anlatırlar, ben onlara anlatırım. Terapi gibi. Genelde oynuyoruz ama yeri geliyor, ağlıyoruz. Ağlamak da bir erdemdir, herkes ağlayamaz."

"Havsa'nın neşe kaynağı"

Taptık köyünden Davut Özel de Ceylan'a tıraş olmak için köyünden ilçeye geldiğini belirtti.

Tıraş olurken stresini attığını ifade eden Özel, "Devamlı Kasım kardeşime gelirim, tıraşımı olurum, oyunumu oynarım. Eğleniriz, sonra köyüme geri dönerim. O beni damat gibi tıraş eder." dedi.

Şaban Dalkıran da başka yerde tıraş olamadığını söyledi.

Neşe dolu tıraş olduğunu ifade eden Dalkıran, "Edirne'de ikamet ediyorum ama tıraş olmak için buraya geliyorum çünkü onun neşesi, ruhu var. Bana enerji veriyor. Buraya gelince gençleştiğimi hissediyorum." diye konuştu.

Murat Özen de eniştesi Ceylan'ın Havsa'nın neşe kaynağı olduğunu belirtti.

İlçede birçok kişinin Ceylan'ın paylaştığı videoları izlediğini anlatan Özen, "Çoluk çocuk, genç yaşlı, herkes Kasım'ı izliyor, seyrediyor. Ben tır şoförüyüm, yurt dışında bazen canım sıkıldığında açıp onun videolarını izliyorum. Keyfim yerine geliyor. O, bizim neşe kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Taksici Serkan Arslan da Ceylan'ı görmek için her gün dükkanına uğradığını belirterek, "Neşemizi yerine getiriyor, stresimizi atıyoruz. Herkesin böyle güzel bir arkadaş grubu olsun ki neşeleri yerinde olsun." dedi.

Orhan Can da dayısı Ceylan'ın eğlencenin duayeni olduğunu söyledi.