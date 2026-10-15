Edirne'de 13, Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen denetimlerde yakalandı

Edirne'de 13, Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen denetimlerde yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 13 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 6 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA