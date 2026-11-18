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Edirne'de, COP31 alanında kurulan Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin iklim değişikliği konulu stantları ziyaret edildi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük yetkilileri alanda kurulan stantları gezerek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı çalışmalar ele alındı.

Lalapaşa Kaymakamı Çolak'tan kurumlara veda ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, ilçedeki kamu kurumlarına veda ziyaretinde bulundu.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Çolak, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla İlçe Yazı İşleri, Nüfus, Tapu, Tarım, Milli Eğitim ve Müftülük müdürlükleri ile Köylere Hizmet Birliği, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Devlet Hastanesi ve Milli Emlak Şefliğini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde kurum personeliyle bir araya gelen Çolak, görev süresi boyunca kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gösterdikleri uyum ve gayret dolayısıyla çalışanlara teşekkür ederek başarı diledi.

Keşan'ın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinde yüzme müsabakaları düzenlendi

Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yüzme müsabakaları gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda genç yüzücüler farklı kategorilerde yarıştı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Belediye yetkilileri, sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA