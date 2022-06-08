Eda Nur'a cinsel saldırı davasında beraat gerekçesi: Rıza var - Haberler

ANKARA'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanıklar Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında mahkemenin verdiği beraat kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede, her iki sanık yönünden eylemin rıza dışı gerçekleştiğine dair dosyada bir delil bulunmadığı belirtildi.

Eda Nur Kaplan, geçen yıl 7 Ağustos'ta ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf G. ve Mehmet A. gözaltına alınıp, tutuklandı.