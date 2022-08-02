Ecdat yadigarı cami ve kervansaray yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'in Vezirhan beldesinde Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 3,5 asırlık cami ve kervansaray, çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni görünümüne kavuştu.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'te dönemin önemli ticaret yolları üzerinde Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1665 yılında yaptırılan cami ve kervansaray, aradan geçen yıllara rağmen ihtişamını koruyor.

İstanbul'dan Anadolu'ya doğru devam eden hac ve ticaret yolunun önemli geçiş noktalarından birinin üzerinde 3 bin metrekarelik alanda inşa edilen kervansaray, tarihte ticaretin merkezi olarak biliniyor.

İç avlu ve dış avlu olmak üzere iki bölümden oluşan aynı zamanda kışla olarak kullanılan kervansaray, taş işçiliği ve süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Vezirhan Belediyesi tarafından şehrin mührü konumunda olan Köprülü Mehmet Paşa Cami ve kervansarayı çevresinde kapsamlı çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırması gerçekleştirildi.

Bilecik-Sakarya kara yolunda üzerindeki cami ve kervansarayın etrafında alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra birçok yenilik hayata geçirildi.

Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasıyla yepyeni bir görünüme kavuşan cami ve kervansaray, İstanbul'u Antalya'ya bağlayan güzergahı kullanan vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, AA muhabirine, caminin etrafında düzenlenme yapmayı çocukluk yıllarından beri hayal ettiğini söyledi.

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ocak, şunları söyledi:

"İç avluda, mahalle tarafında bir yükselti vardı. Anıtlar Kurulundan gerekli izinleri alarak etrafını dolaşılabilir hale getirdik. Cami yeşil kesme taştan yapılı. Etrafındaki duvarları aslına uygun taşlardan bulup yaptık. Bugün bölgemizden çıkarılan bir taşı var. O taşımızla meydanını düzenledik. Bununla beraber kervansaray daha önce Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmişti. Onunla uyumlu olsun diye dışardaki korkuluklara kadar bir uyum sağlayıp, ışıklandırma yaptıktan sonra şu an etrafında bulunduğumuz bu bahçeyi komple kaldırarak alttan yer altı sistemini yeniledik. Bahçede düzenleme yaptık. Arkamızda bulunan Kur'an kursu binamız ve lojmanımızı tarihi olmasa da bu dokuya uygun şekilde olması için kapladık. Yine lavabolarını bu esere yakışacak hale getirdik."

Caminin iç avlusu ve bahçesinde yapmış oldukları düzenlemelerin yanı sıra alt yapıyı da yenilediklerini anlatan Ocak, "Eserin etrafında bulunan, buraya çıkan bütün caddelerin alt yapısını yenileyip sokak çalışmaları yaptık. Şehrin mührü olan bu caminin ve kervansarayın etrafını bu şehre ve ecdada yakışacak hale getirdik." diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla eserin beldelerine yakışır hale geldiğini söyleyen Remzi Öztutan ise "Eserin geçmişteki hali ve şimdiki hali arasında çok fark var. Bugünkü hali ecdadımıza ve beldemize yakışır şekilde, çok güzelleşti." ifadesini kullandı.