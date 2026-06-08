E3 Ülkeleri: Ukrayna ile Rusya Arasında Doğrudan Diyalog Kurulmasını Destekliyoruz

LONDRA, 8 Haziran (Xinhua) -- Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri, pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından, ateşkes sağlanması ve barış müzakerelerinin ilerletilmesi amacıyla Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyalog kurulmasını desteklediklerini açıkladı.

Toplantının ardından Zelenskiy ile ortak bildiri yayımlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve Avrupa'nın aktif katılımıyla Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak doğrudan görüşmeleri desteklediklerini vurguladı.

Derhal ve tam bir ateşkes çağrısında bulunan dört lider, mevcut temas hattının müzakerelerde başlangıç noktası olarak alınması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın barış sürecinde önemli bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, ilgili çabaların Ukrayna, Avrupalı ortaklar ve ABD ile yakın koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Liderler, Ukrayna'ya yönelik ateşkes sonrası güvenlik düzenlemelerini de ele aldı. Bildiride, yapılacak bir anlaşmada Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması gerektiği belirtilirken, Avrupa Birliği ve NATO'ya ilişkin konuların AB ve NATO üyelerinin rızasını gerektirdiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua