'E-YDTS 2' cumartesi günü uygulanacak

ELEKTRONİK Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS 2026/2) yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; e-YDTS 2 için 10 e-sınav salonu kullanılacak. Sınav, 13.45'te başlayacak, 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak. Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma bölümleri uygulanacak. Sınav, 17.00'de sona erecek. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak. Sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması öneriliyor. Bununla birlikte bu sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

'282 ADAY BAŞVURDU'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "e-YDTS, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildi. 9 Mayıs'ta sınavın ilk uygulaması yapıldı. Bu uygulamaya 17 aday katıldı. Cumartesi düzenlenecek ikinci uygulamaya 282 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 139 görevli yer alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

'AMACIMIZ KALICI HALE GETİRMEK'

e-YDTS'nin ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına üzerine çok çalışma gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızın ikincisini cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama, yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şimdi amacımız bu sınavı yaymak ve kalıcı hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Sınavın uluslararası öğrenciler için önemli bir referans olacağını vurgulayan Ersoy, e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini D-AOBM ile uyumlu şekilde ölçerek adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.

'AMACIMIZ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKI SAĞLAMAK'

Kurum ve kuruluşların bu sınavın sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda ilgililerin yabancı dil olarak Türkçe yeterliğini değerlendirmede kullanabileceklerini belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Dil yalnızca iletişim aracı değil aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız, Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu bilinçle uygulamaya geçireceğimiz sınav, ülkemizin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak" açıklamasını yaptı.

'ULUSLARARASI TANINIRLIK ELDE EDİLECEK'

Uygulamaların uluslararası tanınırlıkları hakkında da bilgi veren Ersoy, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, uluslararası ölçme ve değerlendirme standartları doğrultusunda hazırlanarak Association of Language Testers in Europe (ALTE) Q-Mark başvuru sürecine sunulmuştur. Söz konusu başvuru kapsamında ALTE tarafından belirlenen tüm ölçüt ve gereklilikler titizlikle incelenmiş, düzenleme ve iyileştirmeler gerçekleştirilerek başvuru sürecinin gerektirdiği tüm koşullar yerine getirilmiştir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda e-YDTS'nin uluslararası tanınırlığı sağlanmış olacak. Ardından, ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) için de uluslararası tanınırlık sağlayan Q-Mark nişanesi için başvuru süreci başlayacak. Bununla birlikte ÖSYM, ALTE'nin yarım üyeliğinden çıkıp tam üyeliğini de elde etmiş olacak. ÖSYM'nin bu başvurusu, Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve ölçme-değerlendirme alanında yürütülen çalışmaların uluslararası standartlarla uyumlaştırılması açısından önemli bir aşamadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı