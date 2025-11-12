Haberler

845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti Haber Videosunu İzle
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Kasım 1999 akşamı saatler 18.57'yi gösterdiğinde Düzce, Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biriyle sarsıldı. 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

  • 12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremde 845 kişi öldü ve 2 bin 678 kişi yaralandı.
  • Deprem 7.2 büyüklüğünde olup Kaynaşlı merkezliydi.
  • Depremin 26. yılında Düzce'de anma programı düzenlendi ve hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler, afetin 26. yılında dualarla anıldı.

Kaynaşlı merkezli 7.2 büyüklüğündeki, 845 kişinin öldüğü, 2 bin 678 kişinin yaralandığı afetin 26'ncı yılında ilçe merkezindeki Deprem Şehitliği'nde program düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar kabirlere çiçek bıraktı.

845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçtiDüzce depreminin sembol karesi, AA fotomuhabiri Abdurrahman Antakyalı tarafından çekilmişti.

"YAŞADIKLARIMIZDAN DERS ÇIKARMAMIZ GEREK"

Aslan, gazetecilere, depremin 26. yılını idrak ettiklerini belirterek, "Bu deprem annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, sevdiklerimizi bizden ayırdı. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii hayat orada durmadı, devam etti. Geldiğimiz noktada devletimizin güçlü desteği, politikaları ve Düzcelilerin azmiyle kentimiz sendelediği yerden yeniden ayağa kalktı. Yaşadıklarımızdan dersler çıkarmamız gerekir. Afetler ve özellikle deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve bunlarla yaşamak zorundayız." dedi.

Vali Aslan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

DUALAR EDİLDİ

Kaynaşlı Kızılay Toplum Merkezi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Aslan, depremden sonra ilçe statüsü kazanan Kaynaşlı'ya atanan ilk kaymakam olan ve şu anda merkez valiliği ile mülkiye başmüfettişliği görevini yürüten Hamdi Bilge Aktaş'a, Kaynaşlı Belediye Meclisi tarafından verilen "fahri hemşehrilik beratı"nı takdim etti.

845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.