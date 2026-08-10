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Düzce'de Sahil Güvenlikten İHA Operasyonu

Düzce'de Sahil Güvenlikten İHA Operasyonu
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Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında tespit edilen İHA olduğu değerlendirilen cisim, SAS ekipleri tarafından kontrollü şekilde güvenli bölgeye alındı. Valilik, olayla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı.

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi sahilinde insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cismin SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak, emniyetli bölge olarak tahsis edilen alanda kontrol altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.50'de Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Harekat Merkezi'ne Akçakoca ilçesi Çınar Plajı açıklarında şüpheli bir cisim bulunduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, İHA olduğu değerlendirilen cismin, SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak, emniyetli bölge olarak tahsis edilen alanda kontrol altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapılmış olup, kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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