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Düzce Akçakoca'da 50 yataklı devlet hastanesi Sağlık Bakanı'nın katılımıyla açıldı

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Düzce Akçakoca'da 50 yataklı devlet hastanesi Sağlık Bakanı'nın katılımıyla açıldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen 50 yataklı devlet hastanesi açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katıldığı açılışta konuşmalar yapıldı, dua edildi ve kurdele kesildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen 50 yataklı devlet hastanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce ve Akçakoca'nın Osmanlı yadigarı şehirler olduğunu ve hizmetin en iyisini hak ettiklerini söyledi.

Makas, insan odaklı bir hizmetin açılışını gerçekleştirmek için bir arada olduklarını belirterek, Düzce, Akçakoca ve millet adına Sağlık Bakanı Memişoğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Memişoğlu döneminde Düzce tarihinin en büyük sağlık yatırımlarının hayata geçtiğine dikkati çeken Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce'deki 400 yataklı hastane şu anda projelendiriliyor. Onun yatırım programına alınmasında sizleri büyük bir desteği, katkısı oldu. Akçakoca'nın da sağlıkta aldığı en büyük yatırım bu devlet hastanesidir." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, hastanenin bulunduğu bölgenin ilçenin yeni kimliği olduğuna işaret ederek, "Akçakoca sadece Düzce'nin değil Batı Karadeniz'in incisi, gözbebeği. Burası aynı zamanda İstanbul ve Ankara'nın cazibe merkezlerinden birisi. O anlamda sadece 40 bin civarı olan nüfusuyla anılmamalı. Yazın 100 binleri bulan nüfusuyla büyük kitlelere hizmet vermesi gereken bir ilçe." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Aydın tarafından dua edildi. Bakan Memişoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri hastaneyi gezdi.

Kaynak: AA
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