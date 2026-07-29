Duymer İşitme Cihazları 'Türkiye'nin Mutlu İş Yeri' seçildi

DUYMER İşitme Cihazları, Happy Place to Work Türkiye tarafından gerçekleştirilen bağımsız araştırmada 'Olağanüstü Çalışan Deneyimi' ödülüne layık görüldü. CEO Salih Baz, "Mutlu çalışan, mutlu kullanıcı demektir" dedi.

Duymer İşitme Cihazları, Happy Place to Work Türkiye tarafından gerçekleştirilen bağımsız araştırmalar sonucunda 'Türkiye'nin Mutlu İş Yerleri' listesinde yer alarak 'Olağanüstü Çalışan Deneyimi' ödülünün sahibi oldu. Araştırmanın şirketlerde güven, adalet, takım ruhu, aidiyet ve gurur gibi temel değerleri ölçtüğü belirtildi. Duymer'in ise insan odaklı insan kaynakları politikaları ve çalışan memnuniyetini önceleyen uygulamalarıyla öne çıktığı ifade edildi.

'MUTLU ÇALIŞAN, MUTLU KULLANICI DEMEKTİR'

Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz ödülün kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Çalışanlarımızın mutluluğu ve konforu, başarımızın önemli anahtarıdır. Araştırmadan elde ettiğimiz geri bildirimleri şirket kültürümüzü daha da geliştirmek ve çalışan deneyimini mükemmelleştirmek adına yol haritası olarak değerlendiriyoruz. Çünkü güçlü bir kurum kültürünün temelinde mutlu çalışanlar yer alıyor" dedi. Baz, ödülün yalnızca insan kaynakları başarısı değil, şirketin tüm hizmet anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Çalışan memnuniyetini kurumsal başarının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gördüklerini belirten Baz, "Biz çalışanlarımızı en değerli yatırımımız olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu, huzurlu ve kendini geliştirebilen bir ekip, hizmet verdiğimiz kullanıcılarımıza da aynı pozitif enerjiyi yansıtıyor. Bizim için 'mutlu çalışan, mutlu kullanıcı' anlayışı sadece bir slogan değil, kurum kültürümüzün temelidir. Bu ödül de doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.

'AYNI DERECEDE ÖNEMSİYORUZ'

Türkiye'nin dört bir yanında büyümeye devam ederken aynı zamanda güçlü bir aile olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Baz, "Teknolojiye yatırım yaparken insan kaynağımıza yatırım yapmayı da aynı derecede önemsiyoruz. Eğitim programlarımız, kariyer gelişim fırsatlarımız ve çalışanlarımızın görüşlerini merkeze alan yönetim anlayışımız sayesinde Duymer ailesini daha da büyüteceğiz. Hedefimiz yalnızca sektörün lider markalarından biri olmak değil, aynı zamanda çalışanların tercih ettiği kurum olmayı sürdürmek" diye konuştu.

Öte yandan Duymer İşitme Cihazları'nın yıl sonuna kadar 81 ilde toplam 200 şubeye ulaşmayı hedeflediği hem çalışan memnuniyetinde hem de kullanıcı deneyiminde kalite standartlarını daha da yukarı taşımayı amaçladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı