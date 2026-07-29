Haberler

Trump, Senatör Graham'ın cenazesinde uyuyakaldı! O anlar gündem oldu

Trump, Senatör Graham'ın cenazesinde uyuyakaldı! O anlar gündem oldu Haber Videosunu İzle
Trump, Senatör Graham'ın cenazesinde uyuyakaldı! O anlar gündem oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni sırasında gözlerini kapatarak uyuyakaldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı Trump'ın sağlık durumu ve yorgunluğu hakkında yorum yaptı. Trump ise törende yaptığı konuşmada Graham'ı anarak eski anılarını paylaştı.

Abd Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖZLERİNİ KAPATTI, GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Trump'ın bir süre gözlerini kırptıktan sonra kapattığı ve uykuya dalmış gibi göründüğü anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, çok sayıda kullanıcı Trump'ın törende uyuyakaldığını öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Trump'ın yorgun göründüğünü ifade ederken, bazıları ise görüntüler üzerinden esprili paylaşımlar yaptı.

CENAZEDE KONUŞMA DA YAPTI

Trump, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Lindsey Graham ile 2015 yılındaki başkanlık yarışı dönemine ait bir anısını anlattı. O dönem Graham'ın telefon numarasını bir mitingde açıkladığını hatırlatan Trump, "Telefonu kilitlenmişti." diyerek salonda gülüşmelere neden oldu.

Trump, "Bir gün telefonunu patlattım ama sonraki 10 yıl boyunca beni aramayı hiç bırakmadı. Son gülen Lindsey oldu." ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR ADAMDI"

Konuşmasında Graham'ı "sert bir adam" ve "gerçek bir Amerikalı" olarak tanımlayan Trump, Washington'da zaman zaman sert tartışmalar yaşansa da birçok kişinin Graham'a saygı duyduğunu söyledi.

Trump, konuşmasını "Lindsey, seni seviyoruz. Tanrı seni korusun." sözleriyle tamamladı.

71 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uzun yıllar Güney Carolina Senatörü olarak görev yapan Lindsey Graham, 11 Temmuz'da kalp ve damar hastalığına bağlı gelişen aort diseksiyonu nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor

Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu

Fransa bu kaybı konuşuyor: Macron bile paylaştı
Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü

Mucize! Bu halde 16 kilometre yürüdü
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü

Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Tadilat aile faciasına dönüştü! 3 kişi yaşam mücadelesi veriyor
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu

Tarlada kabus anları! 92 yaşındaki kadın korkunç halde bulundu