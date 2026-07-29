Trump, Senatör Graham'ın cenazesinde uyuyakaldı! O anlar gündem oldu

Abd Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖZLERİNİ KAPATTI, GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Trump'ın bir süre gözlerini kırptıktan sonra kapattığı ve uykuya dalmış gibi göründüğü anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, çok sayıda kullanıcı Trump'ın törende uyuyakaldığını öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Trump'ın yorgun göründüğünü ifade ederken, bazıları ise görüntüler üzerinden esprili paylaşımlar yaptı.

CENAZEDE KONUŞMA DA YAPTI

Trump, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Lindsey Graham ile 2015 yılındaki başkanlık yarışı dönemine ait bir anısını anlattı. O dönem Graham'ın telefon numarasını bir mitingde açıkladığını hatırlatan Trump, "Telefonu kilitlenmişti." diyerek salonda gülüşmelere neden oldu.

Trump, "Bir gün telefonunu patlattım ama sonraki 10 yıl boyunca beni aramayı hiç bırakmadı. Son gülen Lindsey oldu." ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR ADAMDI"

Konuşmasında Graham'ı "sert bir adam" ve "gerçek bir Amerikalı" olarak tanımlayan Trump, Washington'da zaman zaman sert tartışmalar yaşansa da birçok kişinin Graham'a saygı duyduğunu söyledi.

Trump, konuşmasını "Lindsey, seni seviyoruz. Tanrı seni korusun." sözleriyle tamamladı.

71 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uzun yıllar Güney Carolina Senatörü olarak görev yapan Lindsey Graham, 11 Temmuz'da kalp ve damar hastalığına bağlı gelişen aort diseksiyonu nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetmişti.