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92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu

92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu Haber Videosunu İzle
92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki Refia Usta, tarlada yanmış halde ölü bulundu. İlk değerlendirmelere göre yaşlı kadının, otları temizlemek amacıyla yaktığı ateşin kıyafetlerine sıçraması sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki bir kadın, tarlada yanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

TARLASINI SÜRMEYE GİDEN VATANDAŞ BULDU

Olay, Toktamış mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sürmek için bölgeye giden bir vatandaş, yanmış bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 92 yaşındaki Refia Usta olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ATEŞİN KIYAFETLERİNE SIÇRADIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

İlk belirlemelere göre Refia Usta'nın, dün tarlasındaki otları temizlemek amacıyla ateş yaktığı, alevlerin kıyafetlerine sıçraması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayın kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

yakınlarını soruşturun. ya yaşlıya bakmaktan bıktılar veya miras meselesi olabilir ?

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