Duygu Pakel kanser sürecinde tanıştığı kağıt kıvırma sanatını iyileşme süreci saydı

Uzun yıllar kurumsal bir şirkette perakende sektöründe yöneticilik yapan Duygu Pakel, annelik deneyiminin ardından yaşadığı zorlu sağlık sürecinde tanıştığı kağıt kıvırma sanatıyla hayatında yeni bir sayfa açtı.

İnce kağıt şeritlerinin kıvrılarak şekillendirildiği quilling sanatını yaklaşık 10 yıldır sürdüren Pakel, çalışmalarını Okie Dokie Atölye Yeşilköy'de düzenlediği atölyeler ve katıldığı sergilerde sanatseverlerle buluşturuyor.

Pakel, kağıt kıvırma sanatına nasıl başladığını, bu sanatın hayatındaki yerini, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkilerini, Türkiye'de daha fazla tanınması için yaptığı çalışmaları ve "Kağıttan Duygular" adını verdiği kişiye özel üretimlerini AA'ya anlattı.

"Sanat benim için bir iyileşme süreciydi"

Kurumsal hayatın ardından annelik deneyimi yaşayan Pakel, ileri seviyede kanser teşhisi konulmasının, hayatında zorlu bir dönem başlattığını, bu süreçte kendisine "Neden?" sorusunu çok fazla sorduğunu söyledi.

Pakel, bu dönemde puzzle yaparak zihnini meşgul etmeye çalıştığını, ardından tesadüfen kağıt kıvırma sanatıyla tanıştığını dile getirerek, "İnce şerit kağıtlardan kıvrılarak elde edilen bir sanat. Bu çok fazla bilinirliği olmayan sanatı ülkemde nasıl doğru bir noktaya getirebilirim düşüncesindeyim. Bana katkıları çok fazla oldu. Benim için aslında bir iyileşme süreciydi." dedi.

Sanatın zorlu süreçlerden geçen insanların hayatında önemli bir yer tutabileceğini ifade eden Pakel, "Sanat benim için bir iyileşme süreciydi. Açıkçası böyle zorlu süreçlerden geçen herkesin de sanatın herhangi bir dalından tutunmasını öneriyorum ve istiyorum. Çünkü beni iyileştirdi. Benim gibi dibe çökmüş, tekrar bir şeylerin gerçekleşmeyeceğini düşünen insanların örgü, dantel, boya olur, ne olursa olsun mutlaka sanatın bir ucundan tutması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Quilling sanatının ince kağıt şeritlerinin çeşitli tekniklerle kıvrılması ve şekillendirilmesiyle ortaya çıktığını anlatan Pakel, bu yönüyle sanatı "kağıdın telkarisi" olarak nitelendirdi.

Pakel, kağıt kıvırma sanatında ince metal uçlu bir kalem kullanılarak farklı kıvrımlar oluşturulduğunu belirterek, "Bunu yaparken de içinizde bastırmış olduğunuz, sizi rahatsız eden, bilinçaltınızdaki bütün duyguları açığa çıkarıyorsunuz. Aslında sanat bir şekilde içinizdeki o sıkıntıların dışavurumu olmuş oluyor. Ben bunu kağıtlarla ortaya çıkarttım. Atölyeler düzenliyor, sergilere katılıyorum. İyileşme süreçlerinde insanların 'Nasıl var olurum' aşamasına katkıda bulunmaya çalışıyorum." dedi.

"Bu sanatın en güzel tarafı insanları şaşırtabilmesi"

Kağıt kıvırma sanatının tarihinin eski dönemlere uzandığını, ancak Türkiye'de henüz yeterince yaygın olmadığını vurgulayan Pakel, bu sanatın profesyonel olarak icra edilmesinin de sınırlı olduğunu ifade etti.

Pakel, sanatın yaygınlaşmasının önündeki temel unsurlardan birinin sabır olduğunun altını çizerek, "Bu sabır ve odaklanma sürecini yükselten bir sanat aynı zamanda. Eğer sabrınız yoksa maalesef size herhangi bir üretim sağlayamıyor bu sanat. Daha çok çocuklarla çalıştım." diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır bu sanatla ilgilendiğini aktaran Pakel, başlangıçta küçük bir masada ve yurt dışından temin ettiği malzemelerle çalışmalar yaptığını, zaman içinde üretimlerinin geliştiğini anlattı.

Atölye çalışmalarında farklı yaş gruplarıyla bir araya geldiğini, kağıt kıvırma sanatının özellikle çocukların el becerileri ve odaklanma sürelerine katkı sağladığını dile getiren Pakel, "Yaşlılarla çalıştım. Yaşlılara etkisi inanılmaz derecede. Ellerinde gelişmeyi bırakmış kasların yeniden çalışmaya başladığını gördüm. Bu sanatın en güzel tarafı insanları şaşırtabilmesi. Bir sergiye katıldığımda insanlar 'Bu kağıtlar nasıl dik duruyor?' diye şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Pakel, kağıt kıvırma sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak için sosyal medya hesaplarını kullandığını, videolar paylaştığını ve atölyeler düzenlediğini dile getirdi.

Sanatın yaygınlaşması için yalnızca bireysel çabaların yeterli olmayacağını aktaran Pakel, kültür ve sanat alanında kurumsal desteklerin önemine işaret ederek, "Kültür Bakanlığımızın geniş vizyonundan ve çok güzel, başarılı yaptığı işlerden de bahsetmek istiyorum. Türk klasik geleneksel sanatları için festivaller düzenleniyor ve bu alanda birçok başarılı iş yapılıyor. Kağıt kıvırma sanatı da bu anlamda biraz daha desteklenebilirse bizim için çok çok kıymetli bir şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ülkemizde de iyi bir noktaya getirebiliriz." dedi.

"İçsel olarak yaşadığınız her şeyi kağıtlara yansıtabiliyorsunuz"

Sanatın insanın yalnızca rutinlerini sürdürmesini değil, üretmesini ve kendisinden bir iz bırakmasını da sağlayabileceğini ifade eden Pakel, "İki çeşit insan var. Bir kısım insan yaşıyor, bir kısım insan var oluyor. Yaşayan insanlar rutinlerinde, konfor alanlarında. Var olan insanlar sanatın az da olsa bir köşesinden üretmeye girmiş insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Pakel, sanatla geçirdiği yılların kendisini farklı bir noktaya taşıdığını belirterek, "Ben salonumda, küçük bir masada, bir tepsi içinde başladım. Yurt dışından getirmiştim. O zaman Türkiye'de yoktu. Yaklaşık 10 yıldır yapıyorum bu sanatı. Küçük küçük kıvırmalarla hiç yüzüne bakılmayacak şeyler ortaya çıkarmıştım. Süreç sizi öyle bir yere getiriyor ki yolda kaldığınız müddetçe bunu size hediyeleriyle gösteriyor ve siz insanlara dokunmaya başlıyorsunuz." açıklamasını yaptı.

"Ben var olmaya çalışan bir insanım." diyen Pakel, insanların hayatında sanatın daha fazla yer edinmesini istediğinin altını çizdi.

Sanatın teknolojiyle iç içe büyüyen çocuklar açısından da önemli olduğunu vurgulayan Pakel, kendi iki kızının da bu süreçten etkilendiğini belirterek, çocukların kağıt sanatı olmasa dahi boya veya başka bir alanda hobi edinmeleri gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Duygu Pakel, "Kağıttan Duygular" adını verdiği çalışmalarında, kişilerin kendi hikayelerinden ve duygularından yola çıktığını anlattı.

Kağıttan Duygular isminin kendisi için çok değerli olduğunun altını çizerek, "Çünkü gerçekten içsel olarak yaşadığınız her şeyi kağıtlara yansıtabiliyorsunuz. Sayfamda yaptığım tüm tablolar bana dışarıdan gelen insanların duygularını, hikayelerini anlattığı ve benim onların o hikayelerini kağıtlara yansıtmam." dedi.

Pakel, çalışmaların kişiye özel ve tekrarı mümkün olmayan eserler olduğunu vurgulayarak, "Siz bana hikayenizi anlatıyorsunuz ve ben bir şekilde onu kağıtlara yansıtıyorum. Size özel, kişiye özel, tekrarı imkansız bir çalışma ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir kıvrım hiçbiriyle aynı potansiyelde olmadığı için tekrarı yapılamıyor bu tabloların." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA