Dürtmen Yaylası çileği müşteri ve pazar sorunu yaşamıyor

- Bu çileğin pazar sorunu yok

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesi Dürtmen Yaylası'nda yetişen ve özel aroması ile damaklara hitap eden çilek, pazar sorunu yaşamıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, alternatif ürün tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamaya koyulan 'Çilek Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde destek verilen çilek bahçesinde incelemede bulundu.

Müdür İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan ve ziraat mühendisleriyle birlikte proje kapsamında ilk çilek deneme ekimi yapılan üretici İlhan Güngör'e ait Dürtmen Yaylası Vicikler Mahallesi'nde inceleme bulunup çilek topladılar. Bin rakımlı Vicikler Mahallesi'nde hobi olarak başladıktan sonra ticari olarak çilek üretimine devam eden üretici İlhan Güngör, müşteri ve pazar sorunu yaşamıyor. Talepleri yetişmeye çalışan Güngör, çilek alanlarını genişletmeyi düşünüyor.

Geçen 3 dönüm araziden 4 ton çilek hasadı yapan üretici İlhan Güngör, "Hayvancılık ve tarımla uğraşıyorum. Yaklaşık 8-10 yıldır çilek bahçelerim oldu. Hobi olarak başladım, işi sonradan ticariye dönüştürdüm. Çeşidimiz burada güzel bir verim verdi. 5 ay ürün alıyoruz. Aroması ve kalitesi yüksek. Müşteri ve pazar sıkıntımız yok. Benim gibi genç çiftçiler için ne yapabilirim düşüncesi yok. Çünkü aile katkısına ek bir gelir. Yapabilenler için güzel getirisi var. Ama meşakkatli bir iş" dedi.

"Dürtmen Yaylası'ndaki aromayı hiç birisi vermiyor"

Projenin uygulandığı tarlada incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2020-2021 yılında Dürtmen Yaylası'nda 3 dönüm çilekle burada başlamıştık. Daha sonra dedik ki Dürtmen Yaylası'nı 2020-2026 yılı üretim planında geçen Samsun üretim planlaması var. Burada her ilçede farklı ürünlerle öne çıkmayı göze aldık. Çünkü her ürün her yerde olmuyor. Dolayısıyla da Alaçam ilçemizde de Dürtmen Yaylamızda çileği öne aldık. Çünkü araziler çok engebeli aynı zamanda küçük arazi parçaları. Dolayısıyla Sayın Valimiz de talimat verdi. Dürtmen Yaylası'nda yerleşik olan köylerimizde çileği öne alıp, çilek ekimini arttırmayı amaçladık. Bu vesileyle 2022-2023 yılları içerisinde yaklaşık 13 dönüm ektirmiştik. Bugün 2023 yılına geldiğimizde toplam Samsun genelinde de yaklaşık 150 dekar alanda 750 bin lira bütçeli DOKAP ile birlikte toplam 50 çiftçimize 3 dekarlık alanda, bunun 54 dekarı da yine Dürtmen Yaylamızdaki çiftçilerimize destek verdik. Bugün Vicikler Mahallesi'ndeyiz. Burası ilk deneme yaptığımız yerdi. Çileği burada öne almamızın sebebi şu: Samsun ilimizde Çiftlik Caddemizde bile satılan çileklerin içerisinde Alaçam çileği diye geçiyor. Dürtmen Yaylası'nda rakım yüksek olduğu için aroması var. Elbette Samsun'un her yerinde çilek olabilir ama Dürtmen Yaylası'ndaki aromayı hiç birisi vermiyor. Alaçam'da Dürtmen Yaylası'nda çilek alırken, aşağıda çeltik ve örtü altı tarımı, yani ovada çeltik ve örtü altı tarımı alıyoruz. Yine iç bölgelerimizde Samsun'un doğu alanlarında da fındık alanlarımız. Her şey her yerde değil, her yer kendine göre ürün üretiyor" diye konuştu.