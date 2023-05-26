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Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı

Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Trakya HDK 2'nci Dalga' adı verilen operasyonda yakalanan aralarında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan teröristin de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.

DURAN KALKAN'IN KORUMASI VE 20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Trakya HDK 2'nci Dalga' adı verilen operasyonda yakalanan aralarında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan teröristin de bulunduğu 24 şüpheli, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusunun ardından Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Aralarında terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumasının da bulunduğu 21 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

Duran Kalkan Tekirdağ PKK Güncel Haberler

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