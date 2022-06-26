Dünyanın gözü burada olacak! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği 6 konu

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek. NATO Zirvesi'ne üye 30 ülkenin liderlerinin yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore katılacak. Ayrıca ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da zirveye üst düzey temsilciyle katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİRVE'YE TAŞIYACAĞI 6 BAŞLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Zirvesi için dosyasını hazırladı. NATO liderleriyle başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Erdoğan'ın gündeminde 6 konu olacak. İşte o başlıklar:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dosyasındaki ana başlık İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. İsveç ve Finlandiya her ne kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıklarını ifade etseler de, iki ülkenin örgüte sağladıkları silahlar ile finansal ve siyasal destekler kanıtlarıyla zirvede sunulacak.

TAHIL KRİZİNİ GÜNDEME GETİRECEK

Diğer gündem maddesi ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan gıda krizi olacak. Türkiye'nin öncülüğünde açılacak tahıl koridoru da zirvede gündeme gelecek. Erdoğan çözüm için NATO zirvesinde temaslarını sürdürecek.

RUSYA – UKRAYNA SAVAŞININ GİDİŞATI

Tüm dünyanın takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken savaştan tüm dünya ekonomik açıdan etkilendi. Avrupa ülkelerindeki liderlerle de sürekli görüşen Erdoğan ve ekibinin NATO zirvesinde savaşın bir an önce bitmesi için liderlerle görüşmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN'IN HUKUK DIŞI HAMLELERİ

Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği bir diğer konu da Yunanistan'ın adaları hukuk dışı işgal etmesi olacak. Erdoğan, adaların gayri resmi şekilde silahlandırılmasını gündeme getirecek.

SURİYE SINIRINA OPERASYON

Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almak ve bölgesel tehditleri bertaraf etmek için düzenleyeceği 5. operasyon da NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın gündem maddelerinden biri olacak. Yeni bir göç dalgasını engellemek için yapılması planlanan harekatı, Erdoğan'ın mevkidaşları ile zirvede değerlendirmesi bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ MASADA

Erdoğan'ın dosyasındaki diğer başlık ise ekonomi olacak. Kovid-19 salgının ardından başlayan küresel kriz zirvede değerlendirilecek. Erdoğan, dünyadaki enerji krizi ve dolaylı olarak petrol fiyatlarının yükselişini de zirvede gündeme getirecek.