Dünyanın farklı şehirlerinde festival ve sergiler bu hafta sanatseverlerle buluşuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta festivallerden konserlere, sahne performanslarından sergilere, birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'nin Teksas eyaletinde her yıl ekim ayının ilk iki hafta sonu düzenlenen Austin City Limits Music Festival (ACL) müzikseverlerle buluşacak. 25. yılı kutlanan festival 9-11 Ekim'de Zilker Park'ta çok sayıda müzisyeni ağırlayacak.

Latin Amerika sahnesinde ise kıtanın en köklü kültür-sanat organizasyonlarından biri olan 54. Festival Internacional Cervantino (Cervantino Festivali), 18 Ekim'e kadar Meksika'nın tarihi Guanajuato kentinde sanatseverleri ağırlıyor. Başkent Meksiko'ya (CDMX) da uzanan etkinliklerin bu yılki onur konuğu ülkesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 200. yılı vesilesiyle Fransa oldu. Tiyatro, opera, çağdaş dans ve müziği buluşturan festivalde bu yıl Mike Patton (Mondo Cane projesiyle), Breakbot, Bangarra Dance Theatre, Ensemble Modern ve Tamara Cubas gibi önde gelen müzisyen ve topluluklar sahne alıyor.

Turbinenhalle 9-10 Ekim'de düzenlenecek

Polonya'da Varşova ve Krakow kentlerinde her yıl ekim ayının ilk haftası düzenlenen avangart ve deneysel müzik platformu Unsound Festival, 6 Ekim'e kadar Varşova'da, 8-11 Ekim'de ise Krakow'da gerçekleşecek. Bu yıl "Soft Power" temasıyla yapılan festivalde Arca, Tim Hecker, Diamanda Galas, Hania Rani, Donato Dozzy, Actress, Blawan, Kode9, Ana Roxanne, Pink Siifu gibi isimler yer alacak.

Elektronik dans müziği sahnesinde ise Almanya'nın Oberhausen kentindeki Turbinenhalle, ekim ayı başında gelenekselleşen takvimiyle Blacklist Festival kapsamında Avrupa'nın önde gelen bas müzik müzisyenlerine ev sahipliği yapacak. 9-10 Ekim'de gerçekleşecek festivalde A.M.C, Eptic, Flux Pavilion, K Motionz, Kanine, Koven, Krewella sahne alacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'i dev bir açık hava galerisine dönüştüren "Berlin Işık Festivali" (Festival of Lights), 9-18 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik boyunca Brandenburg Kapısı, Berlin Katedrali ve Televizyon Kulesi gibi kentin simge yapıları, uluslararası sanatçıların hazırladığı video-mapping, 3D projeksiyon ve ışık enstalasyonlarıyla her akşam ücretsiz olarak aydınlatılacak.

Sitges-Katalonya Uluslararası Fantastik Film Festivali 59. kez gerçekleşecek

Fantastik ve korku türünün dünya çapındaki önemli etkinliklerinden 59. Sitges-Katalonya Uluslararası Fantastik Film Festivali 8-18 Ekim'de İspanya'nın Sitges kasabasında gerçekleşecek. 1968'den bu yana tür sinemasının öncüsü konumundaki festivalin açılış filmi İspanyol yönetmen Carlota Pereda'nın yönettiği ve başrolünde Chloe Grace Moretz'in yer aldığı Amerikan gerilim filmi "Found Alive" olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) bünyesinde hazırlanan 23. Abu Dhabi Festivali, "The Wisdom of Culture" temasıyla 10 Ekim'de Etihad Arena'da kapılarını açacak. Festivalin açılış gecesinde BAE Ulusal Orkestrası (UAE National Orchestra), Gürcü piyanist David Khrikuli eşliğinde sahne alacak. Arap müziğinin geleneksel ezgilerini taşıyan "Nagham" konseri 9 Ekim'de Space42 Arena'da, Morgan Jay'in müzikal stand-up performansı ise 11 Ekim'de Abu Dhabi Comedy Season çatısı altında düzenlenecek.

Dubai Opera'da bugün "God Save The Queen" senfonik rock gösterisi, yarın Lübnanlı sanatçı Marilyne Naaman konseri, 11 Ekim'de de Dubai Comedy Festival kapsamında Munawar Faruqui'nin stand-up gösterisi izlenebilecek.

31. Busan Uluslararası Film Festivali Güney Kore'de yarın başlıyor

Uzak Doğu'da Asya sinemasının kalbi bu hafta Güney Kore'de atacak. 31. Busan Uluslararası Film Festivali (BIFF 2026), 6-15 Ekim'de Busan Cinema Center'da düzenlenecek. Festivalin açılış filmi, Kim Jong-kwan'ın yönettiği "Masa: Gündüz ve Gece" olacak. Jüri başkanlığını Çinli yönetmen Zhang Yimou'nun yürüttüğü festivalde 7-10 Ekim'de "Actors House" buluşmaları kapsamında Kim Go-eun, Kim Min-ha, Shin Min-a, Ryu Seung-ryong, Lee Min-ho ve Ju Ji-hoon gibi isimler izleyicilerle bir araya gelecek. Usta sinemacı Michelle Yeoh'nun "Yılın Asyalı Film Yapımcısı", Ann Hui'nin ise "Kamelya Ödülü"ne layık görüldüğü festival, 15 Ekim'de oyuncu Yim Si-wan'ın sunumuyla düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

Kore'nin köklü çağdaş sanat etkinliği 16. Gwangju Bienali, 15 Kasım'a kadar devam edecek. Sanat yönetmenliğini Ho Tzu Nyen'in, küratörlüğünü ise Che Kyongfa, Park Gahee ve Brian Kuan Wood'un üstlendiği bienal, Rainer Maria Rilke'nin "Apollo'nun Arkaik Gövdesi" şiirinden esinlenen "Hayatınızı Değiştirmelisiniz" (You Must Change Your Life) başlığını taşıyor. Gwangju Bienali Sergi Salonu ile kentin farklı noktalarında dünyadan 45 sanatçı ve grubu ağırlayan etkinlikte, Türkiye'den sanatçı İnci Eviner de eserleriyle yer alıyor.

Seul'de ise Han Nehri üzerindeki Nodeul Adası'nda düzenlenen "Seoul Light Hangang Bitseom Festivali, 11 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak. "Rhapsody of Light" (Işık Rapsodisi) temasıyla gerçekleşen festival, su, ateş, toprak ve yaşam enerjisini buluşturan lazer sanatları, projeksiyon haritalama ve kinetik enstalasyonların yanı sıra 9 Ekim'deki Işık Moda Şovu gibi özel performanslara ev sahipliği yapıyor.

Japonya'nın Kyoto kentinde ise Toshio Suzuki ile Zen rahiplerinin diyaloglarından ilham alarak animasyon ve felsefeyi buluşturan "Zen and Ghibli" sergisi Kyoto City KYOCERA Museum of Art'ta (Higashiyama Cube) ziyaretçilerini kabul ediyor.

Kentte ayrıca ünlü rock grubu Quruli ev sahipliğinde bu yıl 20. yılını kutlayan Kyoto Music Expo 2026, 10-11 Ekim'de Umekoji Parkı Çim Alanı'nda müzikseverlerle buluşacak. İki güne yayılan açık hava festivalinde ev sahibi Quruli'nin yanı sıra ASIAN KUNG-FU GENERATION, Tamio Okuda, Suchmos, indigo la End, Hayato Sumino, Hitsujibungaku, milet ve Hiroji Miyamoto gibi Japon bağımsız ve alternatif müzik sahnesinin önde gelen isimleri sahne alacak.

Kaynak: AA