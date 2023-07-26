Trafik, belki de her gün maruz kalınan ve özellikle büyük şehirlerde insanları çileden çıkartan büyük bir sorun. Karayollarındaki otomobil trafiği, insanların günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle kalabalık nüfuslu büyük şehirlerde yaşanan bu durum sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde aynı etkiye sahip. Öyle ki dünyada en kötü trafiğe sahip şehirler listesi ortaya çıktı.

Trafik, belki de her gün maruz kalınan ve özellikle büyük şehirlerde insanları çileden çıkartan büyük bir sorun. Karayollarındaki otomobil trafiği, insanların günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle kalabalık nüfuslu büyük şehirlerde yaşanan bu durum sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde aynı etkiye sahip. Öyle ki dünyada en kötü trafiğe sahip şehirler listesi ortaya çıktı.

Dünyada en kötü trafiğe sahip şehirler listesi

World of Statistics'in yayınladığı listede hem gelişmiş ülkelerde bulunan şehirlerin, hem de gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde bulunan şehirlerin yer alması dikkat çekti. Öyle ki listede Los Angeles da var Dakka da var. Listede yer alan Türkiye'de bulunan bir şehir bile var. Bu şehri tahmin etmesi pek de zor olmasa gerek. Peki kaçıncı sırada?

Tüm ülkelerdeki trafik yoğunluğu ele alınarak ortaya çıkan istatistiklerde, güçlü bir ekonomiye sahip ancak çok küçük bir şehir olan Lagos bu sayede elde ettiği fazla nüfustan dolayı birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise şaşırtıcı bir şekilde ABD'den bir şehir olan Los Angeles yer aldı. Listenin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. İşte dünyada en kötü trafiğe sahip şehirler:

Ülkelerin ortalama 5G hızları belli oldu: Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Lagos (Nijerya)

Los Angeles (ABD)

San Jose (ABD)

Kolombo (Sri Lanka)

Dakka (Bangladeş)

Delhi (Hindistan)

Şarika (Birleşik Arap Emirlikleri)

Kalküta (Hindistan)

Guatemala (Guatemala)

Mumbai (Hindistan)

Meksiko (Meksika)

San Francisco (ABD)

Bangalor (Hindistan)

Cakarta (Endonezya)

Kahire (Mısır)

İstanbul (Türkiye)

São Paulo (Brezilya)

Pretorya (Güney Afrika)

Bogota (Kolombiya)

Detroit (ABD)

Moskova (Rusya)

Miami (ABD)

Houston (ABD)

Toronto (Kanada)

Sidney (Avusturalya)

Kuala Lumpur (Malezya)

Karaçi (Pakistan)

Şikago (ABD)

Şanghay (Çin)

Roma (İtalya)

Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

New York (ABD)

Manchester (İngiltere)

Antwerp (Belçika)

Dublin (İrlanda)

Atina (Yunanistan)

Seul (Güney Kore)

Tel Aviv-Yafo (İsrail)

Paris (Fransa)

Karakas (Venezuela)

Peki siz bu liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz