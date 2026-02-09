Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de sinema dünyasının prestijli buluşmalarından biri olan "76. Berlin International Film Festival" (Berlinale), 12 Şubat'ta kapılarını açarak dünya sinemasından seçkin örnekleri ve yıldız isimleri ağırlayacak.

Kanada'nın Quebec şehrinde düzenlenen "72. Quebec Winter Carnival", 15 Şubat'a kadar buz heykelleri, geçit törenleri ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki tarihi Yomiuriland eğlence parkı içerisinde kurulan "PokePark Kanto",Pokemon dünyasını keşfetmek isteyenleri doğayla iç içe bir ortamda 600'den fazla karakterle konuk edecek.

Tokyo'nun dünyaca ünlü Harajuku bölgesinde kapılarını açan "Japanime Art Gallery", nadir bulunan el yapımı animasyon karelerinden sınırlı sayıda üretilen baskılara kadar geniş koleksiyonuyla anime ve manga tutkunlarını sanatsal bir nostalji yolculuğuna çıkaracak.

Gösteriler

Mihail Bulgakov'un eserinden uyarlanan ve klasik tiyatro geleneklerini modern teknolojiyle harmanlayan "The Master and Margarita" gösterisi, Moskova Klasik Tiyatrosu yorumuyla 15-16 Şubat sahnelenecek. Gösteri, izleyicileri efsanevi eserin derinliklerine doğru keşif dolu bir yolculuğa çıkaracak.

İngiliz yazar Michael Bond'un sevilen karakterinden sahneye uyarlanan ve dünya prömiyerini yapmaya hazırlanan "Paddington The Musical", Londra'daki Savoy Theatre'da 11-16 Şubat'ta çocukları ve aileleri macera dolu bir hikayeyle buluşturacak.

Modern tiyatronun en popüler eserlerinden "Les Miserables" müzikali, Cameron Mackintosh'un beğeni toplayan yeni sahnelemesiyle Londra'daki Sondheim Theatre sahnesinde, 9-14 Şubat'ta izlenebilecek.

Kült film serisinden sahneye uyarlanan "Back To The Future-The Musical", filmdeki ikonik şarkıların yanı sıra yeni besteleriyle de zenginleşen gösterisiyle 11-16 Şubat'ta Manchester Opera House sahnesinde izleyicileri heyecan dolu bir zaman yolculuğuna çıkaracak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, bölgesel metal müzik dünyasının önemli duraklarından biri olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Eternal Flame Metal Festival" kapsamında 13-14 Şubat'ta yerli ve yabancı 10 gruba ev sahipliği yapacak.

Dünyanın ilk siyah ışık tiyatrosu Srnec Theatre'ın 50 yılı aşkın tarihindeki en seçkin sahnelerinden oluşan "Antologia" gösterisi, 11 ve 13 Şubat'ta Prag'daki tarihi Reduta Jazz Club sahnesinde izleyicileri objelerin canlandığı bir illüzyon yolculuğuna çıkaracak.

Konserler

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Raye, Avrupa turnesi kapsamında yarın Almanya'nın Köln şehrinde, 15 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te hayranlarıyla bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendirecek.

Alternatif metal müziğin öncü gruplarından Deftones, Avrupa turnesi kapsamında yarın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki AFAS Live sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, 11 Şubat'ta İngiltere'nin Bournemouth şehrindeki Bournemouth International Centre (BIC) sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Efsanevi progresif rock grubu Jethro Tull, 11 Şubat'ta Almanya'nın Münih şehrinde başlayacak turnesi kapsamında dünya genelindeki hayranlarıyla bir araya gelerek klasikleşmiş repertuvarını sahneye taşıyacak.

İngiliz indie rock grubu Florence and the Machine, 11 Şubat'ta Newcastle, 13 Şubat'ta Liverpool ve 14 Şubat'ta Sheffield'de konser verecek.

Azerbaycan'ın kadim müzik mirası olan mugamı, tar, kamança ve hanendelik geleneğiyle harmanlayan "Elegance of Mugham Evening" başlıklı özel performans serisi, İsmayıl Zülfügarov, Asif Alizade ve Ferid Necefov'un yorumuyla 11,15 ve 18 Şubat'ta Bakü'de sanatseverleri geleneksel bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Klasik müzik topluluğu Kalliope, yarın Prag'da, 19. yüzyılın güçlü kadın bestecilerinin izlerini taşıyan dramatik bir konser performansını müzikseverlerle buluşturacak. Grup, Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc ve Felix Mendelssohn'un eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı müzikseverler için yorumlayacak.

EuroArt Prague Festivali kapsamında yarın, Prag'ın tarihi merkezindeki Liechtenstein Sarayı'nda, Stamic Quartet ile çellist Till Schuler konser verecek.

Sinemalar

Dünya sinemalarında bu hafta aksiyondan bilimkurguya, korkudan romantik dramalara 8 yeni film vizyona girecek.

Suç ve gerilim meraklılarının heyecanla beklediği "Crime 101", Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ve Halle Berry gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yüksek tempolu bir soygun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Aksiyon, macera ve komediyi harmanlayan "Good Luck, Have Fun, Don't Die" ise Sam Rockwell ve Zazie Beetz'in performansıyla dikkati çekiyor.

Joe Keery, Georgina Campbell ve Liam Neeson'ın rol aldığı, korku ve bilimkurgu ögelerini mizahla birleştiren "Cold Storage", kontrolden çıkan tehlikeli bir virüse karşı verilen mücadeleyi işliyor.

Haftanın bir diğer dikkati çeken yapımı "Nirvanna the Band the Show the Movie", müzik ve macera dolu hikayesini bilim kurgu tadında izleyiciye sunuyor.

Emily Bronte'nin eserinden beyaz perdeye uyarlanan ve başrollerini Margot Robbie ile Jacob Elordi'nin paylaştığı romantik drama "Wuthering Heights", sinemaseverleri fırtınalı bir aşk hikayesine davet ediyor.

Olivia Colman ile John Lithgow gibi usta isimleri bir araya getiren aile ve dram türündeki "Jimpa", gerilim dozu yüksek "Sweetness" ve çocuklar için hazırlanan aksiyon-macera türündeki animasyon film "GOAT" haftanın diğer yapımları arasında yer alıyor.