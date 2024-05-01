Dünyaca Ünlü Küba Çocuk Tiyatrosu La Colmenita'nın Kurucusu Carlos Alberto Cremata: Her Çocuğun Tiyatroda Bir Yeri Var

Dünyaca ünlü Küba Çocuk Tiyatrosu La Colmenita'nın Kurucu Direktörü Carlos Alberto Cremata (Tin), tiyatronun pedagojik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak her çocuğun mutlaka tiyatroda bir yeri olduğunu söyledi.

Cremata, "Küçük Arı Kovanı" anlamına gelen, 1990'da kurduğu çocuk tiyatrosu "La Colmenita'yı" AA muhabirine anlattı.

La Colmenita'nın 45 yıl önce sevgililer gününde kurulduğunu, bunun mistik bir anlam içerdiğini söyleyen Cremata, ülkesinin 1990'larda ekonomik krizle mücadele ettiğini hatırlattı.

Cremata, Kübalı bir sanatçının "kriz anlarında çok önemli gelişmeler yaşanır" sözüne atıfta bulunarak çocuk tiyatrosunun o dönemde kurulmasının anlamına dikkati çekti.

Tiyatronun, kurulduğu ilk yıllarda 20 çocukla çalışmalara başladığını, bugün ise bir akım gibi dünyaya yayıldığını söyleyen Cremata, tiyatrosunu arı kovanına benzettiğini, arıların taklit edildiğini ifade etti.

Cremata, "Hem pedagojik hem de insani açıdan önemli bir proje" şeklinde tanımlayan La Colmenita'nın, yıllar içinde nasıl büyüdüğünü anlattı.

Cremata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kübalı aileler bunun sadece sanatsal bir proje olmadığını, aynı zamanda pedagojik öneme sahip, insani bir proje olduğunu anladılar. O yüzden Kübalı aileler de La Colmenita'nın kapısını çalmaya başladı, yavaş yavaş büyümeye başladı. Başlangıçta bu, sadece bir tiyatro grubuydu, sonra ulusal bir akıma ve daha sonra uluslararası bir akıma dönüştü. Şu an dünya La Colmenitalarla dolu."

Cremata, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, dünyanın birçok yerinde, La Colmenita ekibinin olduğunu, bunun bir akım olduğunu vurguladı.

Tiyatronun pedagojik öneme sahip olduğunu yineleyen Cremata, "Bu, profesyonel anlamda çocukları sanat için kullanmak değil. Sanat burada bir araç; bizi daha iyi vatandaşlar haline getirmek, iyi insan olmak için." dedi.

Cremata, tiyatronun kolektif bir iş olduğuna işaret ederek "Dünyadaki tüm çocukların tiyatroda bir yeri vardır." diye konuştu.

Tiyatronun bir oyun alanı olduğunu vurgulayan Cremata, çocukların daima oyun oynadığını, tiyatroyu da en iyi çocukların bildiğini söyledi.

Cremata, La Colmenita'nın 2007'den bu yana UNICEF'in iyi niyet elçisi olduğunu hatırlatarak "Bizler, bütün dünyada çocukların haklarını savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de "La Colmenita" kurmak hayalimiz

Cremata, Türkiye'nin harika bir kültüre sahip olduğunu, en kısa sürede Türkiye'de de tiyatro grubu kurup, bunu Türk kültürüyle harmanlayarak hayata geçirmek istediğini söyledi.

"Türkiye'deki çocukların bir tiyatro grubu oluşturup Küba'ya gitme ihtimali ve orada oyun sergilemeleri harika olur." diyen Cremata, ülkeler arasında köprülerin kurulmasını, duvarların örülmemesi gerektiğini kaydetti.