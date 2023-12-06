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Dünya Türk Kahvesi Günü New York'ta Kutlandı

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5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, ABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı'nda düzenlenen özel bir programla kutlandı. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından organize edilen etkinliğe Türk Amerikan toplumundan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. TADF Başkanı Gülay Aydemir ve Turkish Coffee Lady Vakfı Başkanı Gizem Salcıgil White'ın konuşma yaptığı programda, Microart sanatçısı Hasan Kale'nin yaptığı Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinden oluşan eserleri sergilendi, Anadolu Ateşi kadrosunda uzun süre bulunan Müge Sydorovych ve Victor Sydorovych'ın hazırladığı dans gösterisi sunuldu. Bu arada, Gizem Salcıgil White öncülüğünde Türk kahve kültürünü tanıtmak amacıyla yola çıkan 'Gezici Türk Kahvesi Evi (Turkish Coffee Truck)' ABD'deki tanıtım turnesine New York ve New Jersey'de devam ediyor. 500 yılı aşkın süredir barışı, misafirperverliği ve dostluğu simgeleyen Türk kahvesi geleneği, 5 Aralık 2013'te UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne yaşayan miras olarak alınmıştı. ABD'de, Washington D.C Belediye Başkanı Muriel Bowser'in 2020'de, 5 Aralık'ı 'Türk Kahvesi Günü' ilan etmesinin ardından geçen yıl New York Belediye Başkanı Eric Adams da bu tarihi New York'ta 'Dünya Türk Kahvesi Günü' ilan etmişti.

NEW 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, ABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı'nda düzenlenen özel bir programla kutlandı.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından organize edilen etkinliğe Türk Amerikan toplumundan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

TADF Başkanı Gülay Aydemir ve Turkish Coffee Lady Vakfı Başkanı Gizem Salcıgil White'ın konuşma yaptığı programda, Microart sanatçısı Hasan Kale'nin yaptığı Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinden oluşan eserleri sergilendi, Anadolu Ateşi kadrosunda uzun süre bulunan Müge Sydorovych ve Victor Sydorovych'ın hazırladığı dans gösterisi sunuldu.

Bu arada, Gizem Salcıgil White öncülüğünde Türk kahve kültürünü tanıtmak amacıyla yola çıkan "Gezici Türk Kahvesi Evi (Turkish Coffee Truck)" ABD'deki tanıtım turnesine New York ve New Jersey'de devam ediyor.

500 yılı aşkın süredir barışı, misafirperverliği ve dostluğu simgeleyen Türk kahvesi geleneği, 5 Aralık 2013'te UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne yaşayan miras olarak alınmıştı.

ABD'de, Washington D.C Belediye Başkanı Muriel Bowser'in 2020'de, 5 Aralık'ı "Türk Kahvesi Günü" ilan etmesinin ardından geçen yıl New York Belediye Başkanı Eric Adams da bu tarihi New York'ta "Dünya Türk Kahvesi Günü" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

New York Aralık Gastronomi Sanat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Dünya Güncel Haberler

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