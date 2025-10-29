Dünya tarihinde ilk defa uçak gemisi batıran Topçu Yüzbaşı Aker'in anıt mezarı açıldı

DÜNYA askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran Türk subayı olarak bilinen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Antalya 'daki anıt mezarının açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldı. Anıt mezarda; Afyonkarahisar'dan getirilen volkanik kaya üzerine işlenen deniz dalgaları, batırdığı İngiliz uçak gemisi 'Ben My Chree' ve kullandığı top mermileri yer aldı.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından, dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran Türk subayı olarak bilinen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Andızlı Mezarlığı'nda Antalya Valiliği'nce yaptırılan anıt mezarı, Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. Açılışa; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, askeri erkan ve çok sayıda davetli, vatandaşlar ve aile üyeleri katıldı.

AKDENİZ'DE 3 GEMİ BATIRDI

Yüzbaşı Aker; 9 Ocak 1917'de Meis Adası'ndaki İngilizlere ait deniz uçağı taşıyan İngiliz bandıralı 'Ben My Chree' isimli 120 metre uzunluğundaki gemiyi, Kaş'tan yaptığı dağ topu atışlarıyla 36 dakikada batırdı. 13 Aralık 1917'de de Kemer yakınlarındaki Ağva koyunda Fransız avizosu Paris 2'yi sadece 18 dakikada batıran Topçu Yüzbaşı Aker, 8 Mart 1918'de ise Fransız savaş gemisi Alexandra'yı Kemer'de bir savaş tuzağı ile batırmayı başardı. Savaşlardan sonra yerleştiği Antalya'da 5 Kasım 1968'te hayatını kaybeden Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Andızlı Mezarlığı'na defnedildi. Antalya Valiliği'nce Mustafa Ertuğrul Aker için anıt mezar yaptırıldı. Anıt mezarda; Afyonkarahisar'dan getirilen volkanik kaya üzerine işlenen deniz dalgaları, batırdığı İngiliz uçak gemisi 'Ben My Chree' ve kullandığı top mermileri yer aldı.

'TÜRK GENÇLİĞİNE TANITMAMIZ LAZIM'

Vali Hulusi Şahin, 32 yıllık görev sürecinde bu eser kadar mutlu olduğu çok eser olduğunu belirterek, "O yüzden o kadar müteşekkirim ki hem Aker ailesine hem Mustafa Aydemir yazarımıza, dostumuza. Bunu kelimelerle tarif edemem. 'Ben Bir Türk Zabitiyim' başyapıtı yazılmamış olsaydı, bizim Mustafa Ertuğrul Aker'den nereden haberimiz olacaktı? Bu yoldan geçip gidecektik, milyonların geçip gittiği gibi. Ama bu büyük bir fırsat oldu bizim için. Bu fırsatı değerlendirdik, değerlendirmeye devam ediyoruz. Kitabı aldık, bir solukta okuduk. Ondan sonra yapılanlara baktık. Önemli şeyler de kitap yazıldıktan sonra yapılmış. Kemer'de bir anıt var, Antalya merkezde bir anıt var. Ama daha fazla şeyler yapılmalı. En önemli şey de Mustafa Ertuğrul Aker gibi Türk kahramanlarını yeni neslimize, Türk gençliğine tanıtmamız lazım. Yoksa birtakım sahte kahramanlarla, başkalarının kahramanlarıyla çocuklarımızın beynini doldururlar ve çocuklarımızı kendi evimizde bize yabancı insanlar haline getirirler. Bizler kendi kahramanlarımızı, kendi ecdadımızı onlara anlatmalıyız. ve ecdadımızı gördükçe Atatürk'ün dediği gibi çocuklarımız kendilerinde büyük işler yapacak gücü, kuvveti bulacaktır" dedi.

MUSTAFA ERTUĞRUL AKER, ANTALYA'DA DERS OLDU

Mustafa Ertuğrul Aker'in batırdığı İngiliz uçak gemisi 'Ben My Chree', Fransız savaş gemileri 'Paris 2' ve 'Alexandra'nın batırıldığı Kaş, Kemer ve Kumluca'da düzenlenen yürüyüş etkinliklerini anlatan Vali Şahin, "Burada da mezarı başında kahramanımızı anıyoruz. Bu anıt mezarın çizimini Mustafa Aydemir 9 yıl önce yapmış, bir dosyada duruyordu. Bize nasip oldu. Ortaya gerçekten çok güzel bir eser çıktı. O kadar mutluyum ki kahramanımızın anıt mezarının yapımında benim de bir katkım olmasından, anlatamam. Antalya olarak Türk Milli Eğitim müfredatına iki konu yazdık. Biri konumuzun dışında, öbürü Mustafa Ertuğrul Aker. 6 Aralık'ta Antalya'daki tüm okullarda Mustafa Ertuğrul Aker dersi, okutuluyor. Geçen sene ilki yapıldı bu sene de ikincisi, bundan sonra da böyle devam edecek. Bunun için bir video da çektik. O videoyu da çocukların anlayacağı tarzda. Orada derste öğretmenleri gösteriyorlar. ve böylece çocuklarımıza kahramanlarını tanıma fırsatı veriyoruz. Hedefimiz; Türk çocuğuna nasıl bir milletin evladı olduğunu anlatmak. Kendisinde daha büyük işler yapma gücünü verebilmek" diye konuştu.

ANIT MEZARIN ETKİLEYİCİ HİKAYESİ

Aker'i anlatan 'Ben Bir Türk Zabitiyim' adlı kitabın yazarı sualtı tarih araştırmacısı Mustafa Aydemir, "Bugün ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği çok özel, çok kutlu bir günde onun bir askerinin anıt mezarının açılışındayız. Anıt, 30-35 ton masif bazalt taşından yapıldı. Buradaki dalgalar Akdeniz'i simgeler. Batan gemi, İngilizlerin 6 uçağıyla birlikte batan dünyanın ilk uçak gemilerinden ve çok canımızı yakan 'Ben My Chree'nin batış anını gösterir. Gerçekten batarken de o beyaz dumanları üzerindeydi bu geminin ve biz de onu öyle koyduk. Baş taşının büyüklüğü bir Türk geleneğidir, Selçuklu geleneğidir. Ahlat mezarlarında eski Türk büyüklerinin mezarına böyle büyük balballar konurdu baş taşları olarak. ve orada o kahramanın, o kişinin, o değerli insanın özellikleri, kahramanlıkları yazılır ve dualarla bitirilirdi. Tepesinde ateş yakıyoruz geceleri. Bütün bu olaylar olurken, 37 de şehidimiz var Antalya'da. İsimlerini bile bilmiyoruz pek çoğunun. Onların anısına o meçhul askerlerin anısına geceleyin o ateşi yakıyoruz. Kaldı ki Antalya'mızın bu bir geleneğidir, Likya'nın sönmeyen ateşi vardır Toroslarda yanan" dedi.

30 YILLIK BİR MACERA

Türk milletinin şanlı tarihinin bugüne kadar ya toprak altında ya arşivlerin tozlu raflarında ya da suların altına kaldığını dile getiren Aydemir, "Benim görevim bir araştırmacı, tarihçi olarak bunları aramak, bulmak, tüm dünya arşivlerini tarayarak tek tek belgelemektir. Bizler bunu yapmak zorundayız. Hepimiz biliyoruz ki tarihine ve kahramanlarına sahip çıkmayan milletler geleceklerine de sahip çıkamazlar. Mustafa Ertuğrul'un batırdığı ilk gemiye ben 1995 yılında daldım. Demek ki 30 yıllık bir maceradır bu, hikayedir. İlk 10 yılım tüm dünya arşivlerini aramakla geçti. Bu arada tabii ki ailenin bilgi ve belge anlamındaki desteğini asla unutamam. Onlara teşekkür ediyorum. Fakat kahramanlara sahip çıkmak için bile ne gerekir? Farkındalık gerekir. Tarihe sahip çıkmak için bile tarihine, kahramanlarına, gelmişine, geçmişine saygı duymak gerekir. Zeka gerekir. Farkındalık budur. Ben bütün bunlardan sonra kitap çıkalı 20 küsur yıl oldu. Son 20 yılımı bu anıtın yapılması için şehrimize gelen her valinin peşinden koşmakla, her belediye başkanına anlatmakla geçirdim. Beni bir tek anlayan şu anda aramızda bulunan değerli Valim Hulusi Şahin oldu. Kendisine bir değil binlerce kez teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'VATANINI ÇOK SEVEN VE BİZE BUNU AŞILAYAN BİR İNSANDI'

Törene katılan Mustafa Ertuğrul Aker'in torunları Can Beceren ve Rıza Aker de birer konuşma yaptı. Rıza Aker, bu eseri yapanlara aile adına teşekkür ettiklerini söyledi. Can Beceren, şunları söyledi: "O kadar heyecanlıyım ki dedemizin bu hatıraları, dolaplar içinde ve onun anlattığı şekilde bizde gizliydi. Ama Sayın Mustafa Aydemir'in çabaları, uğraşlarıyla ve Sayın Valimizin önderliği, mimar arkadaşlarımız, herkesin emekleriyle bu hale getirmeniz ve burada hepinizin bulunması çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Dedem çok iyi bir insandı. Vatanını çok seven ve bizi bunu aşılayan bir insandı. Dürüst, sanat seven, her türlü şey vardı. O kadar çok şey bünyesinde toplamıştı ki biz onunla büyüdük. Onun anlattığı harp hikayelerinden, kahramanlıklarından, yaptığı şeylerden çok hikayesi var. Demek oluyor ki ona 4- 5 kitap daha lazım."