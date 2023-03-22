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Dünya Su Günü "Su ve Sanitasyon Krizini" Çözmeye Odaklanıyor

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Dünya Su Günü 'Su ve Sanitasyon Krizini' Çözmeye Odaklanıyor

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- 22 Mart Dünya Su Günü, su ve sanitasyon krizini çözmek için değişimi hızlandırmak temasıyla kutlanıyor.

Dünya Su Günü Su ve Sanitasyon Krizini Çözmeye OdaklanıyorMısır'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesinin yükselmesine karşı kıyı şeridi boyunca kurulmuş beton bariyerler, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- 22 Mart Dünya Su Günü, su ve sanitasyon krizini çözmek için değişimi hızlandırmak temasıyla kutlanıyor.

Su, dünyadaki en hayati kaynaklardan biri. Ancak küresel su sistemimiz bir krizin içerisinde. Birleşmiş Milletler'e göre "Güvenli su ve sanitasyon temel bir hak olmasına rağmen milyarlarca kişi yaşamları için gerekli olan bu temel kaynaklara erişemiyor."

Dünya Su Günü vesilesiyle su kaynaklarına birlikte göz atalım...

Dünya Su Günü Su ve Sanitasyon Krizini Çözmeye OdaklanıyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nın Sarı Nehir kaynak bölgesinde yer alan Ngoring Gölü'nden bir görünüm yer alıyor, 25 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Li Zhanyi/Xinhua)

Dünya Su Günü Su ve Sanitasyon Krizini Çözmeye OdaklanıyorABD'nin Nevada eyaletindeki Mead Gölü'nün kıyısında suyla oynayan küçük bir kız, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Dünya Su Günü Su ve Sanitasyon Krizini Çözmeye OdaklanıyorFilipinler'in Quezon kentinde bir yerleşim bölgesinde kovaya su döken bir bölge sakini, 22 Mart 2023. (Fotopraf:Rouelle Umali/Xinhua)

Dünya Su Günü Su ve Sanitasyon Krizini Çözmeye OdaklanıyorAfganistan'ın Kandahar kentinde halka açık bir musluktan su dolduran bir çocuk, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)

Dünya Su Günü Su ve Sanitasyon Krizini Çözmeye OdaklanıyorGazze'deki Şati mülteci kampında kovalara su dolduran Filistinli bir adam, 22 Mart 2021. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Dünya Su Günü Su ve Sanitasyon Krizini Çözmeye OdaklanıyorEtiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Oromia Bölgesel eyaletinde yer alan Oda Nebee adlı bir ilkokul için Çinli ağır makine imalat şirketi XCMG tarafından yeni inşa edilen su hasadı projesinden faydalanan öğrenciler, 5 Kasım 2016. (Fotoğraf: Michael Tewlde/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Dünya Su Günü 22 Mart Güncel Haberler

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