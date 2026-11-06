Dünya Medya Zirvesi'nde Beijing'in tarihi Merkez Ekseni tanıtıldı

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BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de devam eden 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan medya kuruluşları, hükümet kurumları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, kentin tarihi Merkez Ekseni'ni tanıtan bir etkinlikte bir araya geldi.

Xinhua Haber Ajansı ve Beijing Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği zirve, perşembe-pazartesi günleri arasında düzenleniyor.

Perşembe günü tarihi Longfu Tapınağı bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, somut olmayan kültürel mirasın tanıtıldığı çeşitli faaliyetlere yer verildi.

Xinhua Haber Ajansı Başkan Yardımcısı Xi Yanchun, etkinlikte yaptığı konuşmada, konukların tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Beijing'in büyüleyici atmosferini deneyimlemelerini ve Çin'in köklü geleneksel kültürel mirasını daha yakından tanımalarını umduğunu ifade etti.

Beijing Belediye Başkan Yardımcısı Sima Hong da Merkez Eksen'in 2024 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasından bu yana kentte kültürel miras niteliğindeki yapıların restore edildiğini, tarihi alanların özgün dokusunun korunduğunu ve bölge sakinlerinin yaşam koşullarının iyileştirildiğini söyledi.

Tarihi Beijing'in tam merkezinde yer alan ve kuzeyden güneye uzanan Merkez Eksen, Çan ve Davul Kuleleri ile Yasak Şehir gibi simgesel öneme sahip tarihi yapıları kapsıyor.

Kaynak: Xinhua