Dünya Genelinde Sanat ve Kültür Etkinlikleri: Fuarlar, Festivaller ve Konserler

Güncelleme:
Bu hafta dünyanın birçok şehrinde sanat ve kültür etkinlikleri düzenleniyor. Madrid'de kitap fuarından Londra'da sanat fuarına, film festivallerinden konserlere kadar zengin bir program var. Öne çıkan etkinlikler arasında 'New York Film Festival' ve Katy Perry'nin konseri yer alıyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.???????

Liber 2025 Uluslararası Kitap Fuarı, 7-9 Ekim'de İspanya'nın Madrid şehrinde gerçekleştirilecek.

"The Other Art Fair", 9-12 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da görülebilecek. Fuar, 175 bağımsız sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Virginia Beach sahilinde her yıl düzenlenen açık hava sanat sergisi "Virginia MOCA Boardwalk Art Show", 10-12 Ekim'de ülke genelindeki sanatçıların sıra dışı eserlerine ev sahipliği yapacak.

Uluslararası galerileri bir araya getiren "Affordable Art Fair Amsterdam" 8-12 Ekim'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 19. kez düzenlenecek.

Film festivalleri

Lincoln Center Film'in hazırladığı, ABD'nin en uzun süreli ve prestijli film festivallerinden "New York Film Festival" (NYFF) yaklaşık 30 uzun metrajlı filmden oluşan ana listeye odaklanıyor. Deneysel sinema ve yeni restorasyonlar için ek bölümlere de yer verilen festival 13 Ekim'de sona erecek.

ABD'de "34. Hot Springs Belgesel Film Festivali" 10-18 Ekim'de Arkansas'ta, Tryon Uluslararası Film Festivali de 9-12 Ekim'de North Carolina eyaletinde sinemaseverlerle buluşacak.

Belçika'da sinema kültürünün gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen önemli festivallerden "Film Fest Gent", 8-19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "BFI London Film Festivali" de 8-19 Ekim'de zengin bir programı sinemaseverlere sunacak.

Konserler

ABD'li şarkıcı Katy Perry yarın İskoçya'nın Glasgow şehrinde, 8 Ekim'de İngiltere'de Manchester, 10 Ekim'de Sheffield'de hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz müzisyen Sting, 8 Ekim'de Almanya'nın Köln şehrinde, 9 Ekim'de ise Fransa'nın başkenti Paris'te sahneye çıkacak.

Saraybosna'da 1985'te kurulan Bosnalı pop rock müzik grubu Crvena Jabuka, 11 Ekim'de KSC Skenderija'da konser verecek.

Çekya'nın başkenti Prag'daki belediye binası, yarın akşam "The Best of W. A. Mozart and A. Dvorak" konserine ev sahipliği yapacak.

"Manon Lescaut Opera by G. Puccini" konseri, 9 Ekim'de Prag Devlet Opera Salonunda müzikseverleri ağırlayacak.

Lady Gaga, yarın İngiltere'nin Manchester şehrinde, 12-13 Ekim'de de İsveç'in başkenti Stockholm'de sahnede olacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 10 Ekim'de 8 film vizyona girecek.

Yönetmenliğini Joachim Ronning'in üstlendiği macera, aksiyon ve bilim kurgu filmi "Tron: Ares"te, başrolleri Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges ve Jared Leto paylaşıyor.

Sean McNamara'nın yönettiği "Soul on Fire", kaza geçiren genç bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye yansıtıyor.

Bill Condon'ın yönettiği "Kiss of the Spider Woman" filminde Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez, Bruno Bichir rol aldı.

Yönetmen Steven Kostanski'nin 1983 yapımı kült klasik filmi yeniden çektiği "Deathstalker", Mary Bronstein'in yönettiği "If I Had Legs I'd Kick You", Derek Cianfrance'in yönettiği "Roofman", Andrew Durham'ın yönettiği "Fairyland" ve Emily Mkrtichian'in "There Was, There Was Not" filmleri de ABD'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
