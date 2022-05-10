Dünya genelinde her yıl 2 milyarın üstünde atık üretiliyor; Türkiye ilk sırada

Nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak dünya genelindeki atık üretimi her geçen yıl artıyor. Bülten ve Online Pr Servisi B2Press'in incelediği Dünya Bankası verileri, küresel çapta yılda 2,01 milyar ton kentsel atık üretildiğine dikkat çekerken, bu oranın 2050'ye kadar 3,4 milyar tona yaklaşması bekleniyor.

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton atık üretilmeye devam ediyor. Güvenli bir şekilde yönetilmeyen veya geri dönüştürülmeyen atıklar ise hava, kara, su gibi yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz her alanda kalıcı hasara yol açıyor. Dünya Bankası'nın verilerine göre küresel çapta yılda 2,01 milyar ton kentsel atık üretiliyor. Online Bülten ve PR Servisi B2Press'in incelediği Statista'nın yayımladığı rakamlar bu oranın 2050'ye kadar yüzde 69 artarak yaklaşık 3,4 milyar tona ulaşacağına işaret ederken, en çok kentsel atık üreten bölgelerin başında, sanılanın aksine Doğu Asya ve Pasifik geliyor.

EN ÇOK KENTSEL ATIK ÜRETEN ÜLKE ÇİN

Nüfus artışı ve kentleşme başta olmak üzere atık artışına yol açan birçok etken bulunurken, dünya nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan yüksek gelirli ülkeler küresel atıkların yaklaşık yüzde 34'ünü üretmeye devam ediyor. Online PR Servisi B2Press'in incelediği verilere göre dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin ise küresel kentsel atık üretiminin yüzde 15'ini oluşturarak ilk sırada yer alırken, ardından yüzde 12 ile küresel nüfusun yüzde 5'ini oluşturan Amerika geliyor. Sensoneo'nun 38 ülkede gerçekleştirdiği Küresel Atık Endeksi sonuçları ise 2019'dan 2022'ye kadarki süreçte ülkelerin atık üretimindeki sıralamasını ortaya koyuyor. Rapora göre Türkiye, 2022'de 2019'a göre iki basamak daha gerileyerek son sıraya düşüyor. Hemen ardından ise Letonya, Şili ve Meksika geliyor. Atık üretiminin en az olduğu ülkelerde ise Güney Kore, Danimarka ve Almanya öne çıkıyor.

DÜNYA GENELİNDE HER SANİYE 13 TON TEHLİKELİ ATIK OLUŞUYOR

Atık üretimi her geçen yıl artarken, bunların içerisinde bulunan tehlikeli atıklar çevreye zarar vermeye devam ediyor ve dünya çapında üretilen atıkların yüzde 33'ü güvenli bir şekilde yönetilmiyor. Bülten ve Online PR Servisi B2Press'in incelemesine göre ise dünya genelinde her saniye 13 ton tehlikeli atık oluşuyor ve bu oran yılda 400 milyon tona tekabül ediyor. Doğa ve çevreye duyarlı ülkeler ise atık üretimindeki geri dönüşüm projelerine hız kazandırıyor. Rakamlar akıllı atık üretimi yönetimi pazarının 2023'e kadar 3,14 milyar dolar değerinde olacağına işaret ediyor. Atıkların geri dönüşümü kapsamında Güney Kore yüzde 60,8, Almanya yüzde 47,8, Slovenya yüzde 45 oranları ile ilk sıralarda yer alırken, Türkiye ise atıklarının yalnızca yüzde 11'ini geri dönüştürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel