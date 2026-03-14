Dubai'de bir binanın cephesine şarapnel parçaları isabet etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında bir binanın cephesine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Olay ilgili yetkili birimler inceleme başlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, Dubai'nin merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının isabet ettiğini belirtti.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.

Kent merkezindeki bir binanın cephesine, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının isabet ettiği belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj

Füze krizinin ardından Türkçe mesaj paylaştı
Küresel yakıt krizi ekranlara yansıdı: Tayland'da 'Ceketsiz' tasarruf dönemi

3 spikerin canlı yayında ceketlerini çıkarmasının bir nedeni var
Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

Takım arkadaşlarına sert tepki
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç sonu hayatının şokunu yaşadı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı

Mamdani'nin iftarı ülke siyasetini birbirine kattı