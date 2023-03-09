Ecevit'in partisi seçimde Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Kararı Başkan Aksakal açıkladı

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini açıkladı. Aksakal, "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz" diye konuştu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Altılı Masa toplantısı sonrasında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu duyuruldu.

"ÜLKENİN BEKASINI SIKINTIYA SOKACAK GİRİŞİMLERİN İÇİNDE OLMAYIZ"

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ise TVNET canlı yayınına konuk olduğu sırada kendisine sorulan "Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna, "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz" yanıtını verdi.

"ECEVİT NE SÖYLEDİYSE ONU ORTAYA KOYMUŞ BİR LİDERDİR"

Altılı Masa'nın DSP'nin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapı olduğunu belirten Aksakal, "DSP 37 yıllık siyasi yaşamı olan, seçimlere katılma yeterliliği bulunan ve Türkiye'yi üç defa yönetmiş bir siyasi partidir. Kurucusu Bülent Ecevit halkçı, milliyetçi, vatansever, solcu, dürüst bir lider olarak tanınır. Ecevit ne söylediyse onu her şeye rağmen ortaya koymuş ve yaşatmış bir liderdir. Atatürkçülükten, vatanın birliğinden bütünlüğünden ödün vermemiştir. Ekonomik sıkıntılar aşılır. Türkiye güçlü bir ülkedir bunlar aşılır. Ancak bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK İDDİASI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini açıklayan Demokratik Sol Parti'nin Anavatan Partisi ile birlikte yakın zamanda AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiası Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.