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DSP Genel Başkanı Aksakal, Diyarbakır'da vali ve Ergani kaymakamını ziyaret etti

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu ve Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın'ı ziyaret etti. Aksakal, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile de görüşerek Ergani'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Aksakal kentteki temasları kapsamında, DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ali Artun ile Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Daha sonra beraberindekilerle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesine ( Osb ) geçen Aksakal, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile görüştü, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Aksakal, ardından Ergani ilçesine geçerek, Kaymakam Nurbaki Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

İlçede esnafı da ziyaret eden Aksakal, vatandaşlarla görüştü.

Aksakal'a ziyaretlerinde partisinin il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA
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