DSÖ temsilcisi, Gazze'ye tıbbi malzeme onayının ortalama 74 gün beklediğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, Gazze'ye giriş yapacak tıbbi malzemelerin sevkiyatının İsrail'in onayı için ortalama 74 gün beklediğini belirterek, "Sevkiyat için ilk onay verildikten sonra dahi malzemelerin Gazze'ye girişi bazen reddedilebiliyor." dedi.

Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de durumun hala son derece vahim olduğuna vurgu yapan Weerdt, "Bugün Gazze'de tam kapasiteyle hizmet verebilen tek bir hastane bile bulunmuyor." diye konuştu.

Weerdt, özellikle ilaç ve tıbbi malzeme konusundaki kronik eksikliklerin altını çizerek, bu malzemeler olmadan hiçbir hastanenin tam veya kısmi olarak dahi işlevsel olamayacağını söyledi.

Ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden bir yıl, (İsrail saldırıları) çatışmaların başlamasının üzerinden ise 3 yıl geçtiğini hatırlatan Weerdt, "Ancak tüm bu süre boyunca değişmeyen bir husus var; Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girmiyor. Sağlık hizmetlerinin anlamlı bir şekilde genişletilmesine ve yeniden tesis edilmesine olanak tanıyacak düzeyde bir yardım kesinlikle sağlanmıyor." ifadelerini kullandı.

"Tıbbi malzeme sevkiyatının onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için ortalama 74 gün bekleniyor"

Weerdt, tıbbi malzemelerin ve diğer insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişindeki önemli darboğazlardan birinin onay sistemi olduğuna vurgu yaparak, bu sistemin zahmetli, zaman alıcı ve sonucu garanti olmayan bir süreç olduğuna işaret etti.

Malzemelerin Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce İsrail makamlarınca onaylanması gerektiği ve asıl zaman kaybının da bu aşamada yaşandığına işaret eden Weerdt, şunları kaydetti:

"DSÖ'nün son analizlerine göre büyük miktardaki tıbbi malzeme, sevkiyatın onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için ortalama 74 gün bekliyor. Eğer sevkiyat onaylanmazsa o uzun ve meşakkatli sürece en baştan başlamak zorunda kalıyoruz. Bir diğer sorun da bu onay sisteminin sürekli değişmesidir. Düzenli olarak yeni gereklilikler ekleniyor. Prosedür adımlarının zamanla arttığını belgeledik. Ancak bu durum, malzemelerin Gazze'ye büyük ölçekte, sorunsuz veya öngörülebilir bir şekilde girmesi konusunda iyileşmeler sağlamadı."

Bazı malzeme kategorilerinde diğerlerine kıyasla çok daha fazla sıkıntı yaşandığını kaydeden Weerdt, birden fazla tıbbi malzeme türünü içeren, önceden hazırlanmış paketlerden oluşan ve küresel çapta en iyi uygulama örneklerinden biri kabul edilen standart sağlık kitlerinin, DSÖ ve ortakları tarafından yapılan tüm sağlık malzemesi talepleri arasında en düşük onay oranına sahip olduğunu hatırlattı.

"Sevkiyat için ilk onay verildikten sonra dahi malzemelerin Gazze'ye girişi bazen reddedilebiliyor"

Weerdt, "Sadece son 6 ay içinde, protez ve yardımcı cihazlardan oluşan bir sevkiyat 4 kez reddedildi. Her bir ret kararı, halihazırda bir uzvunu kaybetmiş ve yeniden yürüme imkanı bekleyen biri için yeni bir gecikme anlamına geliyor. Malzemeler nihayet onaylandığında dahi süreç sona ermiyor. Malzemelerin fiilen Gazze'ye ulaşmasından önce daha pek çok aşama, kontrol ve zaman gerektiren süreç bulunuyor. Sevkiyat için ilk onay verildikten sonra dahi malzemelerin Gazze'ye girişi bazen reddedilebiliyor." dedi.

Kış mevsiminin başlamasıyla Gazze'ye malzeme ulaştırma konusundaki aciliyetin daha da arttığına işaret eden Weerdt, yaklaşık 2 milyon kişinin soğuktan ve sel riskinden korunmak için barınma desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Weerdt, "Buna rağmen BM'nin barınma ve kışa hazırlık malzemeleri hala çeşitli engellerle karşılaşıyor. Sonuç olarak yardımların Gazze'ye neden yeterince hızlı ulaşamadığını konuştuğumuzda, karşımızda tek bir engel olmadığını görüyoruz. Bu, ardı ardına gelen gecikmelerle dolu bir sistem. Tüm onayları eksiksiz alınmış malzemeleri bile bölgeye ulaştırmakta zorlanıyoruz. Reddedilme ve gecikme durumlarını azaltmak amacıyla, süreçler ve malzeme giriş koşulları hakkında açık ve kamuya duyurulmuş yönergelere acilen ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA