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DSÖ, Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırıların can almaya devam ettiğini bildirdi

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DSÖ Genel Direktörü Tedros, Lübnan'da ateşkese rağmen sağlık sektörüne yönelik saldırılarda 128 ölüm ve 371 yaralanma olduğunu, hastanelerin ciddi hasar gördüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırıların can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

" Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırılar can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Lübnan'ın güneyindeki son çatışmalarda, şehrin 3 hastanesinden 2'sini etkileyen çok sayıda saldırı bildirildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, gerçekleştirilen saldırılarda ilk raporlara göre dün 39 sağlık çalışanının yaralandığı Cebel Amil Hastanesi ile hastanenin acil servisi ve yoğun bakım ünitesinin ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi'nin 22 Mayıs ve 31 Mayıs'taki saldırılarda hasar gördüğünü vurgulayan Ghebreyesus, buradaki 37 sağlık çalışanının yaralandığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Hasara rağmen bu hastaneler kitlesel yaralanma olaylarından kaynaklanan artan hasta akışını yönetmeye devam ediyor." dedi.

DSÖ'nün 2 Mart'tan sonra çatışmaların artmasının ardından sağlık hizmetlerine yönelik 191 saldırıyı doğruladığına işaret eden Ghebreyesus, "Bu saldırılar sonucunda sağlık çalışanları ve hastalar arasında 128 ölüm ve 371 yaralanma meydana geldi. DSÖ, uluslararası insani hukuka uygun olarak sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve tıbbi tesislerin korunması çağrısını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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