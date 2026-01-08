Köy okullarında kız öğrencilere umut olan Türk eğitimciye küresel ödül

Türk eğitimci Dr. Şerife Demircioğlu, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen SheInspires Awards Ödülleri'nde "Eğitimde Kadınlar" kategorisinde küresel ödülün sahibi oldu.

Ankara'da bir özel okulun genel müdürlüğünü yürüten Demircioğlu, eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması adına köy okullarında ve yatılı bölge okullarında, özellikle kız öğrencilere yönelik gönüllü çalışmalar yürütüyor.

Birleşik Krallık tarafından düzenlenen ve dünyanın çeşitli bölgelerinden, yer aldıkları sektördeki işleriyle ilham veren kadınları görünür kılmayı amaçlayan SheInspires Awards Ödülleri'nde eğitim alanının bu yılki adayları arasında Demircioğlu da yer aldı.

Öğretmen eğitimi, okul liderliği, kültürler arası yeterlilik konularında yaptığı çalışmalar ve yürütülen ulusal ve uluslararası projelerde üstlendiği görevlerle "Eğitimde Kadınlar" kategorisinde küresel ödüle layık görülen Demircioğlu'nun hedefi, yetiştirdiği kız öğrencilere "eğitim meşalesi"ni devretmek.

"Amacımız, çocuklara bilimi sevdirmek"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Demircioğlu, meslek hayatı boyunca okullara özgü uluslararası eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve okul kültürüne entegrasyonunu merkeze alan birçok projede liderlik yaptığını belirtti.

Demircioğlu, öğretmen ve öğrenci hareketliliğiyle kültürler arası yetkinliğin geliştirilmesine yönelik projelerin yanı sıra kız çocukların eğitime devamını, köylerde yaşayan çocukların eğitime ulaşımını sağlayabilmek adına hem köy okullarında hem de yatılı bölge okullarında eğitim gönüllüsü olarak çalıştığını belirterek, "Burada amacımız, çocuklara bilimi sevdirmek, onlara umut ve inanç aşılamaktı." dedi.

Ödülün kendisine tek bir proje dolayısıyla verilmediğini, uzun zamandır yürüttüğü sürecin bir meyvesi olduğunu ifade eden Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır verilmiş olan emeğin ve eğitime adanmışlığın, uluslararası bir platformda gözükmüş ve değerlendirilmiş olması benim için çok büyük mutluluktu ve ülkem adına, bütün kadın eğitimciler adına çok büyük gurur duydum. Gurur ve mutlulukla beraber tabii ki bu ödülün bana ekstra sorumluluk yüklediğini de biliyorum. Daha fazla kız öğrenciye ulaşabilmek, daha fazla kadına rol model olabilmek için çalışmalarımı devam ettireceğim. Bundan sonra hedefim de elimdeki bu ödülü, meşaleyi başka kız öğrencilerime ve öğretmenlerime verebilmek olacak."

"Bir işe yüreğinizi koyduğunuzda başarı sizi buluyor"

Demircioğlu, eğitimci olarak temel motivasyonunun öğrencilerinin ve öğretmenlerin hayatına dokunmak, onlarda kalıcı izler bırakmak olduğunu dile getirerek, "Bu iz bazen bir öğrencinin akademik başarısı, bazen kendine güvenmesi, bazen gözündeki ışıltıydı. Onların hayatındaki bu başarıyı, özgüveni görmek de bu mesleğin aslında en güzel tarafı." dedi.

Köy okulları ve yatılı bölge okullarında eğitim gören öğrencilere, ailelerine, çalışan öğretmenlere umut ve inanç aşılamayı amaçladığını vurgulayan Demircioğlu, "Yıllar geçti, gördük ki ektiğimiz inançlar, verdiğimiz umutlar çocuklarımızın hayatını çok güzel etkilemiş. Şu anda iyi üniversitelerde eğitimlerine devam ediyorlar, birçoğu meslek sahibi oldu. Bu da zaten yapılan çalışmaların sonucuna erişmiş olduğumuzu gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Demircioğlu, eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması için bütüncül yaklaşımlar benimsenmesi ve kız çocuklarının eğitime ulaşabilmesi adına sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Okul yönetimlerine, ailelere, psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine büyük görevler düştüğünü söyleyen Demircioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki Türkiye'de birçok kadın eğitimci, tüm zorluklara rağmen hiçbir alkış beklemeden, bütün yüreğini ortaya koyarak öğretmen yüreğiyle işlerini yapıyor. Bir işe yüreğinizi, öğretmen sevginizi koyduğunuzda zaten başarı sizi buluyor. Ben şuna inanıyorum, bir kadın eğitime gönül verirse, sadece kendi geleceğini değil, ona bakan tüm gözlerin geleceğini de aydınlatır. O yüzden tüm öğretmenlere ve okul liderlerimize, tüm kadın eğitimcilerimize bu ödülü hediye etmek istiyorum."