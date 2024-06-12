DPÜ Rektörü Filistin'deki Haksızlığa Dikkat Çekti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Bugün Filistin mezun vermiyor. Filistinli bebeklerin gözyaşı dinsin istiyoruz. Filistin'de ölümlerin son bulmasını istiyoruz. Oradaki haksızlığa, insan haklarının ihlal edilmesine son verilsin istiyoruz." dedi.

DPÜ'den bu yıl mezun olan yaklaşık 6 bin öğrenci için Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

DPÜ Rektörü Kızıltoprak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, üniversite hakkında bilgiler verdi.

Üniversitenin adını Dumlupınar Zaferi'nden aldığını ve bu yönüyle de oldukça önemli bir üniversite, Kütahya'nın da önemli bir şehir olduğunu belirten Kızıltoprak, "Üniversitemiz 8 milyon metrekareye yakın bir alana sahip olup 55 bin civarında ulusal ve uluslararası öğrencimiz var. Bugün buradan mezun olan öğrencilerimin her birini kutluyorum." dedi.

Konuşmasında Filistin'de yaşanan katilama değinen Kızıltoprak, şöyle devam etti:

"Bugün Filistin mezun vermiyor. Biz, 100 yıl önce bu topraklarda istiklalimize kasteden düşmanlara dersini vermemiş olsaydık bizim de milletimiz acı içinde kıvranacaktı. Bir düşünürümüz diyor ki 'Çaresizlik içinde gözyaşı dökenler kimsesiz yetim çocuklar gibidir.' Maalesef bazı Orta Doğu ülkeleri ve özellikle Filistin 100 yıldır kimsesiz çocuklar gibi gözyaşı döküyor. Bu gözyaşının son bulması için biz akademik görüşlerimizi büyük bir cesaretle ifade ediyoruz. Öğrencilerimiz, sanat alanındaki akademisyenlerimiz sanatsal çalışmalarıyla bu gözyaşının durması çağrısında bulunuyor, haksızlığa karşı duruyorlar. Biz Türk milleti olarak her zaman mazlum halkların yanında olduk."

Türk milletinin tarihten gelen "Yurtta sulh cihanda sulh" sorumluluğunun olduğunu da kaydeden Kızıltoprak, "Biz yurdumuzda sulh istediğimiz gibi bölgemizde de sulh istiyoruz. Filistinli bebeklerin gözyaşı dinsin istiyoruz. Filistin'de ölümlerin son bulmasını istiyoruz. Oradaki haksızlığa, insan haklarının ihlal edilmesine son verilsin istiyoruz. Cenabıallah'tan bu zulmün bir an önce bitmesini niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende Vali Vekili Aydın Börü, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay da birer konuşma yaparak mezun öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Kızıltoprak, üniversite senatosu kararı doğrultusunda Kütahyalı iş insanı, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral'a fahri doktora ünvanı verdi ve cübbe giydirdi.

Güral, yaptığı konuşmada, ülkelerin ve şehirlerin gelişmesindeki en önemli faktörün eğitim olduğunu belirterek, DPÜ'nün öğrenci yetiştirmenin yanında ilin sosyal ve ekonomik gelişimine de önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kent protokolü, davetliler, akademisyenler, öğrenciler ve mezun öğrenci yakınlarının ilgi gösterdiği tören, halk oyunları ekibinin gösterisi ve mezunların havaya kep atmasıyla sona erdi.