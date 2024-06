Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmen Tutuklandı

ANKARA'daki bir özel eğitim okulunda down sendromlu Berat Ü.'yü (17) darbeden öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş (28) tutuklandı. Şiddet anları, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Mayıs günü Kahramankazan ilçesindeki Kumpınar Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi. Özel eğitim öğretmeni Mücahit Mert Hepgümüş, down sendromlu Berat Ü.'nün annesi Serap C.'yi telefonla arayarak, 'Berat, bugün beni üzdü. Arkadaşıyla aralarında sürtüşmeler oldu. Dudağı kanadı' dedi. Okul dönüşü oğlunu servisten alan Serap C., vücudunda morluklar olduğunu gördü. Serap C.'nin izlerin nasıl oluştuğunu sorması üzerine Berat Ü., 'Hoca yaptı' dedi. Pazartesi günü okula giden Seray C., olayla ilgili müdür yardımcısı ile görüştü. Seray C.'ye, oğlu Berat'ın arkadaşı ile yaşadığı sürtüşme sonucu yüzünü kalorifer peteğine çarptığı, öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün ise özel eğitimde kullanılması gereken bazı sert tavır ve davranışlarda bulunduğu ve çok büyütülecek bir problem yaşanmadığı söylendi. Annenin ısrarı üzerine okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kamera kayıtları incelendiğinde down sendromlu Berat'ın öğretmeni tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN EŞİ KAYITSIZ KALDI

Kameraya yansıyan görüntülerde, Hepgümüş'ün ayaklarıyla Berat'ın üstüne bastığı, yerlerde sürüklediği, tekme attığı anlar yer aldı. O gün okulda nöbetçi olan ve aynı zamanda şiddet uygulayan Hepgümüş'ün eşi olan Z.H.'nin ise olay anında eşinin yanından geçip gittiği görüldü. Görüntüleri izledikten sonra şok olan ve oğlu için hastaneden darp raporu alan Serap C., avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Mücahit Mert Hepgümüş, "Berat'ı sınıfa götürmek için ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Hepgümüş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'EŞİ HAKKINDA AYRICA SUÇ DUYURUSUNDA BULANACAĞIZ'

Down sendromlu Berat'ın avukatı Çiğdem Tan, iki ay önce de Berat'ın gözünde morluk tespit edildiğini ancak okulun sorumluluk almadığını ve ortaya somut bir delil konulamadığını belirterek, "Şiddetin hiçbiri normal değildir ama bu daha da vahim. Bir öğretmenin canavarca hisle yaptığı bir davranıştır. Bu çocuk, sistematik olarak dayak yiyerek eğitilmeye çalışılmıştır maalesef. Şüpheli tutuklandı ama 'basit yaralama' suçundan dava açıldığı için muzdaribiz. Çünkü bu olay görüntülerden de anlaşılacağı üzerine basit olamayacak kadar korkunçtur ve 'kasten yaralama' olayıdır. Alt sınırı ve üst sınırı muhakkak yüksekten görülmesi gereken bir davadır. Ayrıca o günün nöbetçi öğretmeni, bu şiddeti uygulayan öğretmenin eşidir ve o da sadece seyretmiştir. Arada yine bir görüntüde mağdur down sendromlu çocuğa tekme atmıştır. O görüntüler de vardır. Fakat henüz savcılığa bu durum intikal etmemiştir, ayrıca suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kamera kayıtları incelendiğinde mağdur çocuğun şüpheli öğretmen tarafından açıkça darp edildiğinin görüldüğü, öğretmenin yaptığı savunmanın ise tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. İddianamede, Hepgümüş'ün TCK'nin 86'ncı maddesi gereği 'basit yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık, suçun 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' işlenmesi ve kamu görevlisi olması nedenleriyle de artırım yapılarak 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Kahramankazan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi. Şüpheli öğretmen, 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.