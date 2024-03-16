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Down Sendromlu Fotoğrafçının Dördüncü Sergisi Açıldı

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Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, dördüncü sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Madaslı, fotoğraf tutkusunu keşfetmesinde önemli bir rol oynayan fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'ın desteğiyle kendini geliştirdi. Sergi açılışında özel çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Volkan'ın çalışmalarının özel bireylere örnek olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, kadrajına yansıyan fotoğraflardan oluşan dördüncü sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

???????Madaslı, fotoğraf tutkusunu keşfetmesinde önemli bir rol oynayan fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'ın desteğiyle fotoğrafçılık alanında kendini geliştirdi.

Ailesinin de desteğiyle, eğitim ve pratikle yeteneklerini ilerleten Madaslı, özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla üç sergi düzenledi. Madaslı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Salonu'nda açılan dördüncü sergisini sanatseverlerle buluşturmanın sevincini yaşıyor.

Sergi açılışında özel çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Madaslı, sergi açılışında yaptığı konuşmada, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ve dördüncü sergisini açacağı için çok heyecanlı olduğu söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Volkan'ın yaptığı güzel çalışmalarıyla özel bireylere örnek olduğunu, her zaman özel bireylere fırsat verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay ise eğitimci olarak Madaslı'ya sadece yol gösterdiğini belirterek, kendisinin anlamlı sergiler açtığını dile getirdi.

Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen de özel bireylerin herkes tarafından daha çok anlaşılmasını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Özel çocukların potansiyellerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Onlara fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerini gösteriyorlar." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi bir hafta ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Albayrak Tekirdağ Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

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