Dövülerek Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun Son Yolculuğuna Uğurlandı... Erkan Baş: "Bütün Hayatı Bir Görünmez Kahramanlık Hikâyesi Gibi"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL / BERİL KALELİ - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT / ALTUĞ EKEN

(İSTANBUL) - Esenyurt'ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun için Nurtepe Metro durağından Kağıthane Cemevi'ne kadar yürüyüş düzenlendi. Cemevinde düzenlenen anmada konuşan kardeşi Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Hakan'la benim de kişisel bir yoldaşlığım, dostluğum oldu. Daha partiyi falan kurmamışız. Bir fotoğrafçı lazım bize. Bizim gördüğünüz, zaman zaman beğendiğiniz, sevdiğiniz, alkışladığınız hangi görüntümüz varsa onun arkasında bir görünmez kahraman, Hakan vardı. Aslında Hakan'ın bütün hayatı da bir görünmez kahramanlık hikayesi gibi" dedi.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt'ta cuma akşamı fiziksel saldırıya uğradı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun'un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanırken Tosun'u bugün dostları, ailesi ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı. Tosun için yüzlerce kişinin katılımıyla Nurtepe Metro durağı önünden başlayarak Kağıthane Cemevi'ne kadar yürüyüş düzenlendi. "Hakan Tosun'a ne oldu" ve "Hakan Tosun için adalet" yazılı dev pankartların taşındığı yürüyüş boyunca sık sık "Hakan için adalet herkes için adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hakan için adalet, doğa için adalet", "Hakan Tosun onurumuzdur" ve "Katillerden hesap soracağız" sloganları atıldı.

"Görünmez kahramanların kıymetini yaşarken de bilmemiz gerekiyor"

Anmaya katılan çok sayıda siyasetçi de konuşma yaptı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hakan Tosun davasının adalet mücadelesi tarihinde bir örnek yaratacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz Hakan'ın katillerini bulacağız. Hakan'ı neden, nasıl katlettiklerini, kimlerden emir aldıklarını bulacağız ve mutlaka onlar halka hesap verecekler. Hakan'la benim de kişisel bir yoldaşlığım, dostluğum oldu. Sanıyorum, hiç kimse bilmiyordur çünkü Hakan'ın yaptığı işleri genelde hiç kimse bilmez. En zor zamanımız. Daha partiyi falan kurmamışız. Bir fotoğrafçı lazım bize. Yine başka bir mücadeleci yoldaşımızın tavsiyesiyle Hakan geldi. Günlerdir bunu düşünüyorum, paylaşmam lazım diye düşündüm. Bizim gördüğünüz, zaman zaman beğendiğiniz, sevdiğiniz, alkışladığınız hangi görüntümüz varsa onun arkasında bir görünmez kahraman, Hakan vardı. Aslında Hakan'ın bütün hayatı da bir görünmez kahramanlık hikayesi gibi. Aslında Türkiye'deki milyonlarca insanın gözü olmuştu Hakan. Biz farkında değiliz ki, biz Akbelen'i, Artvin'deki, Hatay'daki, Validebağ'daki mücadeleyi, herhangi bir hak mücadelesini izleyip 'İnsanlar ne güzel direniyorlar, bizim ne güzel yoldaşlarımız var' diyorken aslında Hakan'ın gözleriyle görüyorduk onları sadece. Hakan olmasaydı pek çok şeyi göremeyecektik, duyamayacaktık, bilemeyecektik. Herkesin bir şey olmaya çalıştığı şu lanet odası dünyada bu görünmez kahramanların kıymetini yaşarken de bilmemiz gerekiyor. Hepsine, bütün görünmez kahramanlara Hakan nezdinde binlerce kez teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki var olacaklar."

"Belgeleriyle hakikati açığa çıkarmaya çalıştı"

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da "Bu ülkede son zamanlarda vahşi kapitalist sistem, doğanın bütün hayatına saldırmaya başladı. Bu mücadele öyle herhangi bir mücadele değil, gerçekten yaşam mücadelesi. Yaşam mücadelesi içerisinde insanlarımızı farklı şekillerde kaybediyoruz. Hakan Tosun'u da bugün o karanlık sistemin içerisinde kaybettik. O belgeleriyle hakikati açığa çıkarmaya çalıştı" diye konuştu.

"İnsanlıktan nasibini almamışlar katlettiler"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de şunları söyledi:

"Akbelen'de de beraberdik, Kazdağları'nda da beraberdik, Kanal İstanbul yapılmasın, İstanbul suyunu kaybetmesin, oradaki canlılar yok olmasın diye orada da beraberdik, Kuzey Ormanları'ndaki ağaçların canını korurken de beraberdik. Sadece 10 milyonlarca insanın değil; milyarlarca, trilyonlarca canlının da hakkını, hayatını savunuyordu. Var olma hakkını savunuyordu ama insanlıktan nasibini almamışlar maalesef onu katlettiler. Burada bugün binlerce, belki on binlerce polis var ama Hakan'ın canını korumak için orada emniyet yoktu. Çeteler kol geziyor ve insanlarımızı bir bir katlediyor."

"Gün, faşizme karşı mücadele etme günüdür"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çevre mücadelesine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Yaşam güvencemizin olup olmadığını bilmiyoruz. Tetikçi katilleri değil, gerçek katilleri bulmadan ve onlardan hesap sormadan bunların sonunun gelmeyeceğini de biliyoruz. Örneğin gerçek katiller, bu ülkenin dağlarından maden çıkaran ve o madenlerin korunması için devletin polisini, jandarmasını dikip halkı kovalayan rejimin bizzat kendisidir. Gerçek katiller, Kazdağları'nın ormanını, suyunu yok edip Kanadalı, Amerikalı madencilere bu ülkenin kaynaklarını aktaranlardır. Gerçek katiller, bu ülkenin çiftçisinin merasını, toprağını, bu ülkenin halkının gıdasının üretildiği tarım topraklarını bir avuç çeteye teslim edenlerdir. Gerçek katiller, bu ülkenin çocuklarını yoksullaştırıp, ailelerini fakirleştirip bir taraftan bütün var olan kamu gücünü toplumun üzerine korkutarak, sindirerek ülkeyi açık cezaevine çeviren rejimin ve yönetenlerin bizzat kendisidir. Bu ülkede yargıya talimat vererek kimin beraat edip kimin ceza alacağına karar verenlerin, yine aynı şekilde Sivas katillerini dışarıya salan, Suruç katillerinin hesabını sormayan, 10 Ekim katillerini cezalandırmayan, cezayı mağdurlara katledilenlere kesen, ödülü katledenlere veren rejimin bizzat kendisidir. Bir arada, birlikte olmaktan başka çaremiz yok. Gün mücadele, dayanışma günüdür. Gün, faşizme karşı mücadele etme günüdür. Gün, bize her türlü baskıyı uygulayan gerici, yağmacı, talancı zihniyete karşı birlikte olma günüdür."

"10 binlerce Hakan mücadeleyi sürdürmeye kararlı"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, iktidarın sokakları çetelere teslim ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaleti mafyaya; eğitimi, sağlığı tarikatlara teslim etmiş durumda. Bu iktidar, bu saray rejimi, ülkeyi karanlığa taşımak için, ülkeyi daha fazla yoksullaştırmak için, işçileri ve emekçileri daha fazla ezmek için her gün yeni politikalar devreye sokuyor. Hakan Tosun'u katletmekle Hatay halkının sesini susturmaya çalışıyorlar; Kazdağları'nda, İkizdere'de, Muğla'da halkı, yoksulları, üreticileri, doğasını, çevresini korumak isteyenleri susturmak istiyorlar ama yanılıyorlar. 10 binlerce Hakan bu mücadeleyi kesintisiz bir biçimde sürdürmeye kararlı. Korkmayacağız, susmayacağız, asla geri adım atmayacağız."

"Hakan'ın katledilmesi tesadüf değil"

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu da "Hakan kurdun, kuşun, börtü böceğin, ağacın, taşın, ormanın dostuydu, yoldaşıydı ve hayatını yaşam için, yaşamın savunuculuğu için harcadı. Hakan'ın katledilmesi tesadüf değil. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçli bir politikanın sonucu" ifadelerini kullandı.