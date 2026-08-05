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Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor

Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor Haber Videosunu İzle
Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor
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Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon’a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla hareket etti. Binlerce Trabzonspor taraftarı, Mısırlı yıldız için havalimanına akın etti. Bordo-mavili taraftarlar çeşitli tezahüratlar ve havai fişeklerle sevinçlerini paylaştı.

Süper Lig devi Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Muhammed Salah, Trabzon’a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla hareket etti.

SALAH TRABZON'A GELİYOR

Bordo-mavili kulübün yeni yıldızı Muhammed Salah, sağlık kontrolleri ve transfer sürecindeki son işlemlerini tamamlamasının ardından Trabzon’a gitmek üzere özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden ayrıldı. Mısırlı futbolcuya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da eşlik etti. İkili, özel uçakla Trabzon’a hareket ederken, Salah’ın Trabzon’a inişinin ardından taraftarlarla buluşması bekleniyor.

BİNLERCE TRABZONSPORLU KARŞILAYACAK

Salah’ı taşıyan özel uçağın kısa süre içerisinde Trabzon Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor. Trabzon’da da binlerce taraftarın Mısırlı yıldızı karşılamak adına havalimanı etrafında konuşlandığı öğrenildi. Bordo-mavililer, çeşitli tezahüratlar yapıp havai fişek gösterileriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkypqp4kb4r:

Trabzon bunu hakediyor helal olsun adamlar gerçek bir şehir takımı . tebrikler

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