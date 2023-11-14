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Dosya hayli kabarık! Bakan Yerlikaya, çökertilen Sarallar çetesinin işlediği suçları tek tek listeledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla Sarallar organize suç örgütünün çökertildiğini ve aralarında çete lideri Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Örgütün suç dosyasına ait detayları da paylaşan Yerlikaya, Sarallar'ın yabancı uyruklu şahıslara yönelik yağma eylemleri, Esenyurt ilçesinde yer alan sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmalama gibi pek çok olaya karıştıklarını ifade etti.