Dorukhan Büyükışık davasında tutukluluk hali devam

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu 5 şantiye çalışanının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Ethem Büyükışık, dosyayla bağlantılı yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamenin mevcut dava ile birleştirilmesini beklediklerini söyledi.

İzmir'de, 2018 yılında 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu 5 şantiye çalışanı ile tutuksuz 8 emniyet görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, Dorukhan Büyükışık'ın babası Ethem Büyükışık, annesi Nihal Büyükışık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada olayın yaşandığı dönemde görevli olan polis memurlarına söz verildi. Tutuklu sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Duruşmada polis memuru sanık Fikret S., "Devriye görevindeyken ihbar üzerine bölgeye gittik. Bir ekip oradaydı. Sonra diğer ekipler de geldi. Şahıs sırtüstü yatıyordu. Kan yoktu. Uzman değilim ama şüpheli bir durum olduğunu söylemiştim. İsmail K., Olay yeri inceleme ve cinayetten birer polis memuru ile inşaatta görevli biri kamera kaydını izlemeye girdi. Sonra İsmail K. bana polis memuru Halil'in yanına gitmemi istedi. Görüntü alınacaksa cinayetin alacağını söyledi. Olay yerinden ayrıldıktan sonra hiçbir bilgim olmadı" dedi.

Polis memuru Musa E. de "Olay yerine Deniz ve Duygu ile birlikte gittik. Genel bilgi topladık. Maktulün arabadan inip inşaat alanına girdiğini öğrendik. Sonra telefonunu gördük. Olay yerini kamerayla çektik. Maktulun babası sürekli yanımızdaydı. Bizi hiç uyarmadı" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine söz alan baba Ethem Büyükışık, kendisini cenazeye yaklaştırılmadığını belirtti.

Büyükışık, ayrıca sanıkların ifadelerinin gerçek dışı olduğu belirterek "Delilleriyle mahkemeye sunacağız. Tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Anne Nihal Büyükışık da oğlunu hayattan koparanların en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "İnsanlık suçu işlenmiştir. Görevlerini tam yaptığını söyleyenler kamera kayıtları nerede?" diye konuştu.

Savcısı mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Heyet başkanı, aranın ardından ara kararı açıkladı. Başkan, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, dosyada eksiklerin giderilmesine ve duruşmanın 13 Ağustos'a ertelenmesine karar verdi.

DURUŞMA SONRASI BABA BÜYÜKIŞIK'TAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşmanı ardından Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Büyükışık, duruşmaya ilişkin bilgi vererek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın derinleştirilerek 25 şüphelinin tutuklanması üzerinden ise şunları kaydetti:

"Biz, önümüzdeki süreçte bir iddianamenin yayımlanarak bu davayla yürüyen soruşturmanın da birleştirileceğine olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Bugün itibarıyla yolun önemli bir kısmını geride bıraktık. Yüce devletimizin adaletinin gecikerek de olsa tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz. Devlet kamu görevlilerine güveniyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olan değerli polislerimiz bizim polisimizdir. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan jandarmalarımız bizim evlatlarımız, bizim jandarmamızdır. Savcılarımız, hakimlerimiz, adli tıpçılarımız bizim korunması gereken değerlerimizdir. Ancak bunlar arasında eğer suça bulaşan varsa, onları temizlemek de hep beraber hepimizin görevidir. Bu nedenle İzmir İl Jandarma Komutanlığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne ayrıca şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dosya her geçen gün daha fazla tekamül ediyor. Umarız hakikat bütün çıplaklığıyla en kısa zamanda ortaya çıkacak ve bu suça bulaşan herkes, işledikleri suçun karşılığında hak ettikleri cezayı alacaktır."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. İlk olarak "intihar" olarak değerlendirilen olayla ilgili dosya yeniden açıldı. Soruşturma sonucunda 8 emniyet görevlisi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 5 şantiye çalışanı hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Daha sonra iki dosya birleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlarından dosya yeniden ele alınarak Başsavcının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin yaptığı incelemeler sonucunda soruşturma derinleştirildi.

Bu kapsamda 21 Mayıs'ta İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 13 sanığın da bulunduğu 26 şüpheliden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan operasyon birlikte 5 şantiye çalışanı İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında ikinci kez tutuklandı.

Kaynak: ANKA