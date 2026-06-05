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Hamaney'in askeri danışmanı Rızai: "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı"

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İran dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile ateşkes görüşmelerinin çıkmazda olduğunu belirterek, Trump yönetiminin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakması gerektiğini söyledi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı" ifadelerini kullanarak, Trump yönetiminin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakması gerektiğini belirtti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı olduğunu söyleyen Rızai, "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı" dedi.

ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın Trump yönetiminin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmayı kabul etmesine bağlı olduğu vurgulayan Hamaney'in askeri danışmanı, "Bu bizim paramız, Amerika'nın değil. Eğer Trump, İran'la bir anlaşmaya varmak istiyorsa bu 24 milyar dolar, İran'ın Trump'a duyacağı güven için bir testtir; bu testten Amerika'nın geçmesi gerekir ve böylece yol açılır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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